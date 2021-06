Ciudad de México.–La boxeadora Esmeralda Falcón estará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 luego de que la comisión designada para organizar este deporte, Boxing Task Force, diera a conocer que a la mexicana se le designó un lugar para competir en la categoría de menos de 60 kilos.

“Clasificar a los Olímpicos es lograr mi sueño, quiero ser la primera mujer en estar en unos Juegos Olímpicos, y eso sería hacer historia, además sería un agradecimiento a mis padres y mi familia por todo el apoyo incondicional que me han dado y todas las palabras de aliento que han tenido conmigo en todas las etapas de este proceso”, declaró Falcón.

En este ciclo olímpico, la pugilista nacional obtuvo oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla 2018 y bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, y ahora finalmente consigue el tan ansiado boleto olímpico.

“Es mi primer ciclo olímpico, empecé a entrenar en el 2014 pero ya estaba conformada la selección y como titular estaba Victoria Torres, entonces me dije todavía me toca aprender y quizá esa ocasión no fue mi mejor momento.

La espera de saber sí tenía el boleto o no, me causó mucha incertidumbre, sentía como cuando hice mi examen para la UNAM, además tuve emoción y angustia, y ya quería que se diera el día pero también tenía miedo de saber si no se daban las cosas”, indicó la boxeadora.

Así Falcón ya hizo historia al ser la primera boxeadora mexicana que estará compitiendo en unos Olímpicos, y ahora se enfocará en dejar huella en Tokio.

“Yo no quiero solo ir a participar a unos Juegos Olímpicos, yo quiero ser competitiva y quiero ir a pelear una medalla. La preparación seguirá aquí, ya no creo que nos movamos, así que seguiré dando lo mejor cada día y mantenerme fuerte”, mencionó.

La Federación Mexicana de Boxeo indicó que aún espera que la comisión organizadora les asigne más plazas olímpicas en los próximos días.