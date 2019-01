Esposa de Javier Valdez exige capturar a quien ordenó su asesinato

México.- Griselda Triana, viuda de Javier Valdez, periodista sinaloense asesinado en 2017, exigió justicia desde la tribuna durante la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador.

Triana fue invitada por el gobierno de López Obrador a Palacio Nacional, para ser atendida directamente por la Secretaria de Gobernación, quien le explicará las líneas de investigación y el estatus de la averiguación de su esposo.

“Ayer nos comentaron sobre el caso del periodista asesinado en Sinaloa, Javier Valdez y hoy van a estar familiares el día de hoy, su esposa, y le he pedido a la secretaria que la atienda personalmente que le dé toda la información que tenemos”, dijo el mandatario.

“Y si pasa el tiempo y no hay avances, que venga con nosotros, para que aquí se pueda expresar, esta es una tribuna también para todos los ciudadanos. ¿Tienes algo qué decir?”.

Luego de esto, invitó a Triana, quien subió a la tribuna y explicó que enterarse de que los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, pudieron ser los autores intelectuales del asesinato de su esposo, fue un duro golpe, pero pide no descartar ninguna línea de investigación.

“Lo que vengo a pedir, a exigir, es que no descarten ninguna línea a de investigación en cuanto a la autoría intelectual de los asesinos de Javier, a mí no me importa de qué organización criminal vino la orden, a mí lo que me importa es que quede muy claro y que la nueva Fiscalía General de la República haga su trabajo, que profundice más en las investigaciones, que sea muy rigurosa, muy exhaustiva y se determine quién dio la orden de asesinar a Javier. Está muy claro que lo asesinaron por su trabajo, porque no les gustó lo que se publicó, aquí lo importante es dar con los personajes que dieron la orden, para que haya justicia”, expresó.

“¿Quién dio la orden, quién está mintiendo y quién tiene razón?, exigimos verdad, exigimos justicia y exigimos castigo para los asesinos de Javier, los materiales, pero sobre todo los intelectuales”.

Luego de sus palabras, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le aseguró que no habrá descanso en a investigación de la muerte de Valdez y de todos los periodistas asesinados en México.

“Griselda Triana, por su puesto el Gobierno de la República está empeñado en hacer justicia, en atender las preocupaciones que nos acaba de manifestar, no se descarta una sola línea de investigación, todas serán agotadas hasta encontrar al los responsables por la muerte de Javier”, afirmó.