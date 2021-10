Estados Unidos.- Los economistas David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens ganaron este lunes el premio Nobel de Economía 2021 por ser pioneros en el uso de experimentos naturales para comprender los efectos causales de la política económica y otros fenómenos.

Los experimentos naturales utilizan situaciones de la vida real para calcular los impactos en el mundo, un enfoque que se ha extendido a otros campos y que revolucionó la investigación empírica.

Uno de esos experimentos, del economista canadiense Card sobre un aumento del salario mínimo en el estado estadounidense de Nueva Jersey a principios de la década de 1990, llevó a los investigadores a revisar su opinión de que tales alzas siempre deberían conducir a caídas en la tasa de empleo.

“Los experimentos naturales están en todas partes”, dijo Eva Mörk, miembro del Comité del Premio Alfred Nobel en Ciencias Económicas, en una conferencia de prensa sobre el impacto que el método ha tenido en todas las ciencias sociales.

Los premios Nobel de Economía anteriores han estado dominados por institutos estadounidenses y esta no fue la excepción. Card actualmente trabaja en la Universidad de California Berkeley; Angrist en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, Cambridge e Imbens, nacido en Holanda, en la Universidad de Stanford.

“Todo el mundo estaba durmiendo en casa, tuvimos un fin de semana atareado (…) me quedé absolutamente atónito al recibir una llamada telefónica, luego me emocioné absolutamente al escuchar la noticia, me emocionó mucho”, dijo Imbens en una teleconferencia con periodistas en Estocolmo, y agregó que estaba emocionado de compartir el premio con dos de sus buenos amigos. Angrist fue el padrino de su boda.

El premio, conocido formalmente como Premio Sveriges Riksbank en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel, es el último de la serie de Nobel de este año y los ganadores compartirán una suma de 10 millones de coronas suecas (1.14 millones de dólares).

Card se llevó la mitad del premio “por sus contribuciones empíricas a la economía laboral”, dijo la academia. Angrist e Imbens compartieron la otra mitad “por sus aportes metodológicos al análisis de las relaciones causales”.

Los prestigiosos premios por logros en ciencia, literatura y paz fueron creados y financiados en el testamento del inventor sueco de dinamita y rico empresario Alfred Nobel.

Se han otorgado desde 1901, aunque el premio de economía, creado a través de una donación del banco central de Suecia en su 300 aniversario, es una adición posterior que se entregó por primera vez en 1969.

Si bien el premio de economía ha tendido a vivir a la sombra de los a menudo ya famosos ganadores de los premios por la paz y la literatura, los galardonados a lo largo de los años incluyen una serie de economistas enormemente influyentes, como el austriaco-británico Friedrich August von Hayek y el estadounidense Milton Friedman.

