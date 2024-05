Atizapán de Zaragoza, Estado de México, 20 de mayo de 2024.— En un reciente recorrido por diversas comunidades de Atizapán de Zaragoza, el candidato Gonzalo Alarcón Bárcena, respaldado por Morena, Partido Verde y del Trabajo, ha expresado su confianza en el éxito inminente en las próximas elecciones, bajo el lema «Este arroz ya se coció«.

Según Alarcón Bárcena, las tendencias actuales de intención de voto lo sitúan como el favorito, lo que le permite anticipar una victoria y un gobierno enfocado en el bienestar ciudadano.

Durante su campaña, el candidato visitó localidades como Lomas de San Lorenzo, Ex Hacienda del Pedregal, México Nuevo, San Miguel Xochimanga, Las Águilas, Colonia Revolución, El Campanario y Hacienda La Perla de Occidente.

En cada uno de estos lugares, Alarcón Bárcena reafirmó su compromiso de gobernar con y para la gente, colaborando estrechamente con los tres órdenes de gobierno y basándose en principios de integridad y justicia social, tales como «primero los pobres, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo«.

Alarcón también delineó sus principales propuestas de gobierno, que incluyen abordar la problemática del agua a través de la erradicación de la corrupción en SAPASA, mejorar la seguridad pública, impulsar programas sociales, combatir la violencia de género e intrafamiliar y lanzar un programa piloto de «Casas de Día» para adultos mayores.

Asimismo, se comprometió a trabajar en la reconstrucción del tejido social, la mejora en la provisión de servicios, la rehabilitación de calles, y el fomento al deporte y la cultura.

Finalmente, Alarcón Bárcena hizo un llamado a los ciudadanos de Atizapán de Zaragoza para que participen en la votación del próximo 2 de junio, enfatizando la importancia de superar el abstencionismo y establecer un récord de participación electoral.