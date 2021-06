México.- Incluso las mejores historias de amor terminan. Hace unos días corrió el rumor de que Ester Expósito, de 21 años, y Alejandro Speitzer, de 26, terminaron, pues coincidieron en un evento en Milán y ni se saludaron. Ahora, una amiga cercana a la actriz española confirmó que la noticia es cierta, ya no andan más. ¿Pero por qué terminaron? El motivo es sorprendente.

De acuerdo con la fuente anónima, la pareja habría terminado entre gritos e incluso Ester habría corrido a Alejandro del departamento que compartían en España, y a él no le quedó de otra más que volver a México. “Mi amiga es muy joven, pero ya tiene una carrera consolidada, es muy famosa y alabada en España, por eso mismo Alex creyó que no habría mucho de qué preocuparse y que les iría bien viviendo juntos”, comentó.

La fuente aseguró que Estar estaba muy enamorada de Alejandro, que ambos lograrían muchas cosas juntos; además, ella le prometió al mexicano que le ayudaría a conseguir proyectos en los medios y con las marcas, y también a que cada vez lo reconocieran más para que le fuera mejor.

Detalló que Alex acababa de terminar las grabaciones de la primera temporada de Oscuro deseo y se estaba tomando un descanso en lo que empezaban con la segunda, “en ese tiempo, ella se dedicó a presentarlo con varios productores y empresarios para que poco a poco fuera entrando al mercado en donde ella está, pero él tenía una muy mala actitud”, mencionó.

Agregó que el histrión nacido en Culiacán se comenzó a comportar muy prepotente y odioso cada que ella le presentaba a alguien para que lo incluyeran en algún proyecto o comercial, pues se le hacían muy poca cosa, sólo aceptó ser la imagen de una marca de joyas y artículos de lujo, y de una de ropa. Refirió que el hecho de que Alex no quisiera trabajar y que parecía que andaba de vacaciones detonó todo.

“Él no le daba dinero y menos levantaba un dedo, ella hacía y ponía todo. Ella dijo muy furiosa: ‘Este hombre no entiende, y la verdad yo no estoy para mantener a nadie, sólo quiere que yo le resuelva todo, pero ningún proyecto que le consiga le acomoda, es muy desgastante’”.

De acuerdo a esta versión, Alejandro quedó muy impresionado, no lo podía creer, pero agarró sus cosas, se fue y ya no le dijo nada. En la actualidad él se encuentra en México y la última vez que coincidieron fue el 4 de junio, en un evento en Milán. Él habría tratado de hablar con ella, pero Ester no quiso saber más del asunto. Parece que la historia de amor ha terminado y un reencuentro se antoja imposible.