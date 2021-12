Trendy.- El tamaño del pene siempre ha sido una preocupación constante en muchos hombres. Esta obsesión por tenerlo “grande” ha llegado a ser un problema en las relaciones y durante el acto sexual, cuando en la mayoría de los casos es más un asunto emocional o de habilidad, que una condición física.

Aun así, se ha dicho mucho sobre la longitud perfecta, aunque el promedio, midiendo un pene en erección desde el hueso púbico hasta el meato, sea de 13 centímetros, con un grosor de 4 centímetros. Pero la verdad es que más allá de las dimensiones, cualquier miembro que se erecte con rigidez y firmeza para cumplir las relaciones sexuales satisfactorias cumple su función… aunque el placer es otro punto.

Al ser una parte íntima no es algo que se pueda ver a simple vista para calificar que tan bien dotado está un hombre, pero seguro has escuchado más de una vez sobre que los varones altos, de raza morena, los que calzan grande o los narizones tienen mejor virilidad y, al menos en la parte de la nariz, vaya que no está tan lejos de la realidad.

El estudio

Un grupo de investigadores japoneses de la Universidad de Medicina de la Prefectura de Kioto se dieron a la tarea de analizar los cuerpos de 126 fallecidos, con el objetivo de comprobar la relación entre el tamaño de la nariz y el del miembro masculino.

Para la investigación usaron cadáveres de entre abril de 2015 y marzo de 2019, todos de 30 a 50 años. Comenzaron a medir el pene flácido, la nariz y los testículos, después tomaron dimensiones del miembro erecto, el cual tuvo que ser estirado manualmente, porque los muertos no tienen erecciones.

¿Qué encontraron? Que había una correlación entre el tamaño del pene erecto y el de la nariz. De acuerdo al estudio, “el hecho de que el tamaño de la nariz esté relacionado con la longitud del miembro estirado indica que es posible que la longitud del pene no esté determinada por la edad, la altura o el peso corporal, pero que ya se haya determinado antes del nacimiento”.

Por supuesto que la cifra de estudio es muy reducida, tanto de raza (todos fueron japoneses), como de número, pero eso no quiere decir que quizá debamos comenzar a ver a los hombres narizones con otros ojos.

Fuente: De10