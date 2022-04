Trendy.- El actor y productor Eugenio Derbez volvió a lanzarse en contra de la construcción del Tren Maya, uno de los proyectos insignia de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de que fuera duramente criticado por participar en la campaña “Sélvame del Tren”.

A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió un nuevo video en donde, a lo largo de 14 minutos, se muestra las consecuencias que ha traído la construcción del Tren Maya. En el audio visual, la periodista Florencia González explica las intenciones del megaproyecto de López Obrador, así como las consecuencias que ha generado su construcción y los ecosistemas que podrían verse afectados con la modificación del Tramo 5 Sur.

Acompañado del video, Derbez escribió: “La obligación de proteger la vida de la flora y la fauna de México nos corresponde a todos. TODOS debemos abrir los ojos ante lo evidente. Una decisión inteligente puede evitar que el daño se siga expandiendo”.

Cabe mencionar que el Tramo 5 Sur tiene una longitud de 60.3 kilómetros y estaba previsto que fuera por un paso elevado el cual se estaba construyendo sobre la carretera federal 307 Playa del Carmen-Tulum. Pero ante la premura por terminar las obras para finales de 2023, ahora pasará a ras de tierra por la zona selvática que corre en paralelo a esa vía federal.

Debido a los retrasos en la construcción de varios tramos del Tren Maya, en enero pasado se dio el relevo del titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Rogelio Jiménez Pons dejó de encabezar el Proyecto del Tren Maya y la dirección del Fonatur para ser sustituido por Javier May, quien hasta ese momento se desempeñaba como titular de la Secretaría del Bienestar.

Con la llegada de May, los trabajos de construcción han apresurado el paso para concluir la obra en tiempo y forma y aunque muchas comunidades de pueblos originarios mayas se han opuesto al Tren e incluso han obtenido amparos, la obra sigue.

Vetado de Televisa

Por otra parte, el intérprete de Ludovico P.Luche compartió otro video peor ahora en su cuenta de Twitter, en donde negó que su veto de Televisa se haya dado por haber otorgado una entrevista a TV Azteca.

“Llevo años y años dándole entrevistas a TV Azteca y nunca jamás me han vetado por eso, así que ese no es el motivo. También dicen por ahí que no aclaré porque nadie me preguntó; nadie me ha preguntado. Todo el mundo asumió que había sido porque di un entrevista a TV Azteca, cosa que la he dado toda mi vida; no, no fue por eso, la razón no se dice abiertamente pero creo que es más que obvia, piénsenle”, señaló Derbez.

Las especulaciones acerca de los motivos de su veto en Televisa se dio luego de que durante un encuentro con los medios de comunicación como parte de la promoción de la nueva película de su amigo Omar Chaparro y su ex yerno Mauricio Ochmann.

“A mira, no está la empresa que me vetó (señala los micrófonos con logos de televisoras de los reporteros), pues con razón”, mencionó para ser interrumpido por un “Que es donde iniciaste Eugenio”, para que él agregara “Sí, pero estoy vetado”. Como si fuera poco su confesión, los comunicadores insistían en saber más e incluso le mencionaron sí le dolía a lo que aseguró: “No, ay por Dios. Ya no me preocupa, pero es de llamar la atención que de repente te manden a silenciar”.

Fuente: Infobae