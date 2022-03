Trendy.- Luego de que hace unos días se diera a conocer un video en el que varios famosos se unieron para oponerse a una de las rutas del Tren Maya, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acusó a las celebridades de hacerlo por dinero, sin embargo, Eugenio Derbez, uno de los artistas que aparece en el clip, respondió al mandatario y afirmó que no tienen necesidad de que alguien le pague.

“El Tren Maya está destruyendo la selva, nuestro patrimonio natural. Ya se han talado cientos de miles de árboles y podrían ser millones más”, dicen los famosos en una serie de videos que han circulado en las redes sociales.

Entre los artistas que se han unido a la campaña están: Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Arturo Islas, Bárbara Mori, el vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán, Kate del Catillo, Ofelia, Medina, Michelle Renaud, Omar Chaparro, Ana Claudia Talancón y Aislinn Derbez; entre otros.

En la conferencia mañanera de este jueves 24 de marzo, AMLO invitó a que “estos famosos se informen más y no se dejen sorprender, a lo mejor ni sabían lo que iban a ocasionar con lo que están planteando, fueron utilizados posiblemente, detrás hay toda un estrategia”.

“Estas personas, no quiero ser estricto ni radical, no quiero ofenderlos; no siento que tengan vocación ecologista, es más por dinero, o porque están en contra de nosotros y voluntariamente quieren participar porque tiene pensamiento conservador, les molesta”, dijo el presidente.

La respuesta

Al respecto de su participación en el video para defender la selva y en el que se oponen a la construcción del Tren Maya, Derbez dio una entrevista a Ciro Gómez Leyva para su programa de radio, y en esta plática, donde estuvo acompañado de del investigador Luis Zambrano, del Instituto de Biología de la UNAM, indicó:

“No tengo necesidad de que alguien venga y me pague algunos pesos para que apoye a algún partido político, yo no recibo sobres amarillos y seguiré protestando por la construcción del tramo 5 del Tren Maya”.

El actor, que recientemente ha sido reconocido por su participación en la película “Coda”, explicó que fue contactado por un grupo de ambientalistas para hacer el video, y que por el contrario de lo que se cree, el es apartidista, “porque partidos van y partidos vienen y no cambian las cosas. Esto lo hago por amor a México, punto”.

También afirmó que no están en contra del Tren Maya, sino de que se haya cambiado la ruta 5, la cual está afectando la selva, pues se contaminara el agua de los cenotes y los ríos subterráneos.

Fuente: El Heraldo