México.- Luego de una intensa fase de grupos, quedaron definidos los cruces de los octavos de final de la Eurocopa 2021, donde 16 equipos buscarán ser los campeones del continente. Aquí te presentamos los horarios y dónde ver en vivo los partidos de esta ronda.

Italia, Gales, Suiza, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Austria, Ucrania, Inglaterra, Croacia, República Checa, Suecia, España, Francia, Alemania y Portugal, fueron las selecciones que superaron la primera etapa y se metieron a la ronda de eliminación directa de la Eurocopa.

El Bélgica vs Portugal, Croacia vs España e Inglaterra vs Alemania pintan como los duelos más atractivos de esta instancia al enfrentar a selectivos que son serios candidatos a quedarse con el título de la competencia y podían ser considerados como “finales adelantadas”.

Los juegos se disputarán entre el 26 y 29 de junio, teniendo dos compromisos por día y en caso de que haya empate en el tiempo regular, se recurrirá a los tiempos extra y tanda de penales de llegar a ser necesario.

Ámsterdam, Londres, Budapest, Bucarest, Copenhague, Glasgow y Sevilla serán las ciudades que albergarán estos partidos de la Eurocopa, la cual tiene como atractivo que se disputa en diferentes países y no en uno solo con en ocasiones pasadas.