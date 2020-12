A TIEMPO

Villahermosa, Tabasco.- El Día de la Candelaria de 2016, el entonces dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador lavó de pecados a Evaristo Hernández Cruz, a quien en el proceso electoral ordinario anterior acusó de “corrupto”. Esa limpia electorera no fue suficiente.

Ese martes, López Obrador acudió al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) para respaldar el registro de Octavio Romero Oropeza como candidato de Morena a la alcaldía del municipio de Centro en la elección extraordinaria del 13 de marzo.

Ahí asistió Evaristo Hernández Cruz, quien al renunciar al PRI pasó a apoyar al Proyecto de Nación de López Obrador y a la candidatura de Romero Oropeza. Había cabildeado el dirigente estatal de Morena, Adán López Hernández para su salto de partido.

En el proceso electoral de junio de 2015, Evaristo volvió a buscar por el PRI la alcaldía de Centro y quedó en segundo lugar. Había ganado el perredista Gerardo Gaudiano Rovirosa, a quien la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le anuló el triunfo y ordenó la elección extraordinaria.

Hernández Cruz quiso repetir como candidato del PRI para la elección extraordinaria, pero denunció que el exgobernador Roberto Madrazo “secuestró” al PRI-Tabasco y lo obstaculizó para “imponer” a la diputada federal con licencia Liliana Madrigal Méndez.

El 18 de enero de 2016, Evaristo renunció al PRI luego de 37 años de militancia, y en la víspera del registro de Romero Oropeza anunció que se sumaba al proyecto de Morena.

Antes del registro, Romero Oropeza, el expriista, dijo en entrevista a Telereportaje que unos días antes se reunió con López Obrador en Oaxaca, donde pactaron su ingreso a Morena.

Al preguntarle sobre la acusación de “corrupto” que le hizo el exjefe de Gobierno, Hernández Cruz respondió que todo se debió “al calor del discurso” y que no se sentía ofendido.

“Al calor del discurso uno se enciende y hay veces que uno dice cosas que no quiere decir. No me siento ofendido, no tengo la piel tan sensible”, respondió.

Después del mitin de apoyo, López Obrador dijo que Evaristo Hernández, al tomar la decisión de sumarse a esta lucha lo exonera.

“Todo el que está en el PRI y decide pasarse a Morena, y se arrepiente de todo lo que pudo haber hecho mal, nosotros pensamos que se le debe de perdonar”, aseguró.

Evaristo, nunca se arrepintió

Ahora, a cuatro años de aquella lavada de corrupción y dos de alcalde de Centro, Evaristo Hernández Cruz, distanciado del presidente López Obrador se acerca a Dios para la gestión de recursos: va de por medio mi imagen, me da vergüenza caminar por los baches de Villahermosa.

Por ejemplo, después de su “triunfo” en 2018 con 237 mil votos, el alcalde electo de Centro, Evaristo Hernández Cruz, vivió en la euforia, en agosto presentó su proyecto de ciclovías, ampliación de banquetas y reubicación de jardineras a empresarios restauranteros de Paseo Tabasco.

Pero en agosto de 2020, Hernández Cruz reconoció que por falta de recursos no ha iniciado el proyecto de ciclovías en Villahermosa, planteamiento calificado como “ocurrencia” desde que lo presentó en 2018.

Alega que el proyecto se mantiene en un 80 por ciento hasta que inicien los trabajos porque continuará gestionando para obtener el dinero e instalar 18 kilómetros de carriles para bicicletas en los paseos Tabasco y Usumacinta.

-Nada más que tengamos dinero, porque ése sí es por cuestión de dinero, estamos hablando de cerca de 100 millones de pesos por 18 kilómetros de ciclovía y ahorita lo que he estado haciendo es darle prioridad a otras cosas.

Justifica que está dándole prioridad a otras obras relacionadas con el sistema de drenaje en la capital tabasqueña, y “primeramente Dios, pueda gestionar recursos”.

Con el aval de los poderes

En abril de 2019, el alcalde Evaristo Hernández Cruz puso a la venta el Palacio Municipal en 500 millones de pesos porque: “ya dio lo que iba dar”.

Con el dinero adquirido, el presidente municipal dijo que construiría otro edificio en un terreno donado en el fraccionamiento Ciudad Esmeralda.

El proyecto estaba tan avanzado que el 14 de mayo, el presidente municipal tabasqueño firmó un contrato de promesa de donación del terreno donde se construirá el nuevo Palacio Municipal de Centro.

El alcalde Hernández Cruz no estaba solo en su decisión de vender el Palacio Municipal, Adán Augusto López Hernández, gobernador de Tabasco, respaldó la propuesta.

López Hernández, emanado de Morena, acudió a la firma del contrato de donación del predio donde se edificará el nuevo ayuntamiento de Centro, el pasado 19 de enero.

A partir de esa fecha avanzó el proyecto de edificación de un nuevo inmueble para la alcaldía de Centro en Ciudad Esmeralda, donde ya se ubican los planes maestros: Altozano, Ciudad Judicial, Ciudad del Conocimiento y la Ciudad de la Salud.

Ciudad utopía

El 16 de enero de 2019, Al concretar la donación al Ayuntamiento de Centro del predio donde se ubica el Palacio Municipal, el gobernador Adán López Hernández anunció una serie de obras que complementarán el esfuerzo dirigido a convertir a Villahermosa en la capital energética de México e incluso de América Latina.

El mandatario adelantó la modernización de la carretera Villahermosa-Macuspana, la ampliación a seis carriles de la vía corta Villahermosa-Cunduacán, además de la limpieza a profundidad de los malecones de la capital estatal, mismos que controlan el paso de los ríos Grijalva y Carrizal.

El propósito es iniciar, con recursos estatales, una serie de adecuaciones que le darán otra imagen a Villahermosa, acentuó durante la firma del contrato de donación del Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab) al Ayuntamiento de Centro, de la que se derivó la escritura pública número 6572, volumen 69, expedida por el notario Leonardo Sala Poisot.

López Hernández auguró una mejor etapa para la entidad, y adelantó inversiones públicas relacionadas con el sector energético para los municipios de Paraíso, Comalcalco, Cunduacán, Cárdenas, Huimanguillo, Jalpa, Nacajuca y Centla, así como capital privado que ya gestiona la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad.

Sostuvo que Villahermosa continuará siendo el eje del desarrollo, y ofreció al gobierno de Centro todo el apoyo de la administración estatal para la construcción de la planta potabilizadora que el municipio requiere, así como materializar la sectorización del agua potable, un tema fundamental para afrontar de mejor forma la problemática de esta área.

Ciudad Esmeralda

En el auditorio “Jesús Antonio Sibilla Zurita” del Palacio Municipal, al que se dieron cita legisladores locales, funcionarios federales, estatales y municipales, además de empresarios, el titular del Invitab, Daniel Arturo Casasús Ruiz, precisó que con la firma del contrato de donación del también llamado “Centro Cívico Cultural”, se da certeza jurídica al edificio que desde el año 1982 alberga a las autoridades municipales.

El 14 de mayo de 2019, el alcalde Evaristo Hernández Cruz y la familia Lastra Guajardo, signaron el documento para la donación de un predio de 68 hectáreas en Ciudad Esmeralda que incluirá el Palacio Municipal, viviendas, comercios y otros inmuebles.

En el salón “Villahermosa”, acompañado del secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana en representación del gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández; el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Enrique Priego Oropeza y el presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Congreso del Estado, Rafael Elías Sánchez Cabrales, el munícipe destacó que el nuevo edificio se construirá en Ciudad Esmeralda, un desarrollo urbano de 900 hectáreas que forma parte del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Dos Montes.

Ante la familia Lastra Guajardo que donó el terreno donde se edificará el nuevo inmueble, el alcalde recalcó que “se necesita evolucionar, alcanzar nuevos horizontes, abrir nuevos caminos, marcar nuevos rumbos. Se construirá un edificio moderno, inteligente y sobre todo sustentable.

El edificio actual ya dio lo que iba a dar, más de la mitad de las oficinas están fuera del edificio. Ahora tenemos que buscar a dónde emigrar, aquí tenemos dos hectáreas y media y donde proponemos que vaya este nuevo edificio, son 10 hectáreas. Agradezco a la familia Lastra Guajardo por la donación del terreno”.

Recordó que el 19 de enero, el gobernador Adán Augusto López Hernández encabezó la firma del contrato de donación del predio del Palacio Municipal en Tabasco 2000, y a partir de ello se inició con el proyecto de edificación de un nuevo inmueble en Ciudad Esmeralda donde ya se ubican los planes maestros: Altozano, Ciudad Judicial, Ciudad del Conocimiento y la Ciudad de la Salud.

“Queremos tener la ciudad administrativa, lugar donde se encuentre el Nuevo Palacio Municipal de Centro con el objetivo de ser un edificio moderno, inteligente y sobre todo sustentable, es importante mencionar que el actual tiene fallas estructurales, no logra contener a todo el personal ni todos los servicios que se ofrecen a la ciudadanía”, acotó el presidente municipal.

Familia desinteresada

César Lastra Guajardo en representación de la familia que donó el predio (María del Socorro Guajardo de Lastra, César Miguel Lastra Guajardo, Alejandra Lastra Guajardo, María Isabel Lastra Guajardo y Gustavo Lastra Guajardo) firmó el documento junto a la primer síndico de Hacienda, Gilda Díaz Rodríguez y el alcalde de Centro, Evaristo Hernández Cruz ante el notario público número 19, Ramón Hipólito Hernández Aguayo.

En su oportunidad, el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, agradeció el apoyo de la familia Lastra Guajardo al donar el terreno y aseguró que la administración estatal se congratula del esfuerzo del Ayuntamiento de Centro para buscar por distintas vías, poder incrementar su reserva patrimonial.

“Es indispensable y así lo señalan los urbanistas, que haya un plan maestro de desarrollo y para ello tiene que haber también reservas territoriales donde podamos desarrollar ese plan maestro”.

“El Gobierno del Estado es respetuoso de la autonomía municipal y corresponde al Ayuntamiento de Centro determinar el destino que da a su reserva, pero no podemos dejar pasar el hecho de felicitarlo por acrecentar su reserva territorial y hacerlo en un espacio tan importante”, apuntó.

Y enfatizó: Creo que no me exceso al reiterarle lo que usted sabe y que le ha manifestado nuestro amigo el gobernador del estado, que el ayuntamiento del Centro al igual que el resto que los 16 ayuntamientos del estado no están solos, nunca más un gobierno del estado omiso o ausente en la relación con los presidentes y las presidentas municipales, nunca más ayuntamientos solos y a la deriva, siempre el acompañamiento institucional, solidario y responsable del gobierno del estado, y con eso cuente usted señor presidente y todo el ayuntamiento de Centro.

El secretario del Ayuntamiento, Madian de los Santos Chacón y el segundo síndico de Hacienda, Gabriel Oropeza Varela, además de legisladores federales y servidores públicos municipales y estatales, que acudieron al evento también fueron testigos de la presentación de la propuesta del Comité Ciudadano para la Vigilancia y Supervisión.

Este órgano estará integrado por el Rector de la Universidad Politécnica de Centro, Ramiro Chávez Gochicoa; el empresario de la industria petrolera, Jorge de Dios Morales; empresario de la industria inmobiliaria, Juan José González Rivera; la ejecutiva de la industria platanera, Ligia Granados Gutiérrez; la notaria pública número 26, Leticia del Carmen Gutiérrez Ruiz; el empresario del ramo automotriz, Carlos Hechem Martínez de Escobar; la empresaria de laboratorios, Eva Lora de Barón; el empresario hotelero, José Atila Pérez Silván y el empresario de la industria de la construcción, Miguel Rivera Pizá.

Los problemas de la ciudad

El director del Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo Urbano, José Rafael Giorgana Pedrero, señaló que Villahermosa tiene problemas de movilidad y pocas posibilidades de tener un crecimiento urbano ordenado. El municipio se ha visto en la necesidad de rentar oficinas, lo que implica una erogación importante de recursos.

Explicó que se hicieron consultas y en función de su ubicación, conectividad, extensión territorial suficiente y por ser el único desarrollo urbano planeado dentro de un plan parcial como Dos Montes, se decidió por Ciudad Esmeralda que tiene cerca de 900 hectáreas de extensión y permitirá en 68 hectáreas detonar el plan maestro: Ciudad Administrativa.

“Además de la construcción del palacio municipal, el cual contará con edificios amables con el medio ambiente y sustentable, con etapas de crecimiento en el futuro, tendrá viviendas de diferentes órdenes y niveles, parques, jardines, oficinas, comercios, servicios, vialidades amplias, ciclovías y banquetas, de acuerdo a la nueva agenda urbana”, enfatizó.

El cronista de la ciudad de Villahermosa, Geney Torruco Sarabia, recordó que el Ayuntamiento de Centro ha tenido tres sedes: la primera en Ignacio Allende esquina Independencia, en el año 1900; la segunda en 1964 en la calle Francisco I. Madero frente al parque Juárez y finalmente en 1982 se trasladó a Tabasco 2000, donde se ubica actualmente.

Sostuvo que ante el desarrollo de la población y la necesidad de un mayor número de actividades, se buscará otro espacio para la construcción de un nuevo palacio municipal.

“Nuestras autoridades han buscado la manera de dar mejores servicios a la sociedad, no debemos tener la menor duda del esfuerzo de la presidencia municipal. Se establecerán nuevas instalaciones en condiciones muy favorables para seguir sirviendo a los habitantes de Centro”, enfatizó.

Más proyectos

Durante el evento, se presentó además el proyecto del Sistema de Transporte Multimodal Sustentable, que busca brindar una solución a la problemática de tránsito vehicular que enfrenta la ciudad de Villahermosa.

“Es un sistema de última generación, automatizado, eléctrico, con opción de prepago y cobranza automatizada; tiene un tiempo corto de construcción y además, es el más económico comparado con sistemas como el metro y metrobús”, enfatizó Luis Maumejean Navarrete, director de Expertplan, responsable del sistema “Tramex”.

“Es un sistema ligero, cada vehículo puede llevar hasta 50 pasajeros y requiere estructuras equivalentes a pasos peatonales. El concepto de este vehículo es que circulen con mucha frecuencia y siempre tendremos unidades con asientos disponibles para los pasajeros”, acotó.

Refirió que Villahermosa sería la primera en contar con este servicio en un tramo de casi 20 kilómetros, en un ramal de la avenida Universidad esquina con Adolfo Ruiz Cortines hasta Dos Montes y otro en el circuito Aeropuerto – Altozano.

El 20 de mayo de 2019 informó Hernández Cruz en Telereportaje que pese a las protestas en las redes sociales, vendería en 500 millones de pesos el Palacio Municipal del ayuntamiento de Centro, cabecera de Villahermosa.

Multimillonario negocio

En redes sociales acusaron que en realidad se trata de un multimillonario negocio inmobiliario que beneficiará a los promotores y afectará a los habitantes del municipio de Centro, por el costo que implicará salir de la ciudad para realizar trámites.

El 27 de mayo, tras regaño de AMLO, el Palacio Municipal de Centro, en Villahermosa ya no está en venta, anunció el alcalde.

El alcalde de Centro, Evaristo Hernández Cruz, anunció que ya no venderá en 500 millones de pesos el terreno del palacio municipal ubicado en Villahermosa y tampoco cambiará la sede hacia “Ciudad Esmeralda”, donde se encuentra la zona residencial de Altozano.

En entrevista radiofónica, admitió que decidió dar marcha atrás a su decisión tras las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que no se pueden privatizar edificios públicos.

“Mi opinión es que ya no deben haber privatizaciones. Si hablamos de política neoliberal y queremos sintetizarlo en una palabra, eso es privatizar.

Neoliberalismo es sinónimo de privatización y en el diccionario, privatizar es trasladar lo público a lo privado”, sostuvo el mandatario en su acostumbrada rueda de prensa de las mañanas.

La frustración

El edil no pudo ocultar su coraje y respondió que aunque existen estudios que demuestran que el inmueble en cuestión ya perdió su vida útil, de todos modos se hará uno nuevo para determinar si es posible derribarlo y volverlo a construir en el mismo predio o si es necesario ubicar otro punto donde edificarlo.

“Vamos a consultar con muchos especialistas. Pero si al final se determina, que es lo que creo que va a pasar, que hay que cambiarnos a otro lugar, entonces vamos a ir a consulta pública para que sea la ciudadanía la que decida”, dijo.

Sin embargo, sin la venta del terreno no se tendrían recursos para una nueva obra, lo que representa un problema que habrá que resolver en próximas fechas, sostuvo.

No obstante, tomando en cuenta que la mitad de las oficinas se encuentran en sitios rentados, lo que representa un gasto de un millón y medio de pesos mensuales, sí se puede trasladar temporalmente al personal mientras se da la demolición del palacio, acotó.

Hernández Cruz reveló que aunque no tuvo oportunidad de hablar con el presidente de la República, sí lo hizo con el gobernador, Adán Augusto López Hernández, que le “sugirió” evitar seguir con su idea de vender el terreno.

De regaño en regaño

El 6 de octubre, el presidente López Obrador le dijo a Evaristo: no privatices las luminarias y al gobernador López Hernández que “no sea cicatero, que te ayude”.

“¡Evaristo! ¡Paisano!, toma en cuenta estas observaciones estos puntos de vista, y que te ayude Adán, que no sea cicatero Adán, para que no se privaticen las luminarias”, recomendó, con una carcajada, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde Palacio Nacional, en la conferencia matutina, López Obrador les dijo al gobernador Adán López Hernández, “un muy buen gobernador”, y al alcalde de Centro, que se pongan de acuerdo “pero que no se privatice nada”.

López Obrador acotó que los gobiernos municipales tienen autonomía, tienen, independencia, “yo nada más opino qué no se debe de privatizar”.

“Ya pasó ese tiempo, y, luego, no es este caso, pero, suele pasar, que cuando se privatiza ya está de antemano escogido el que se va a beneficiar cómo era en la época de Salinas”, señaló.

Detalló que privatizar es convertir lo público en privado, lo que es de todos pasa a ser de unos, por un tiempo, o por siempre, aunque sigue siendo propiedad de la nación, nada más que es una concesión.

López Obrador matizó la observación calificando a Evaristo de “muy buena persona y Adán también”.

Constructores favoritos de Evaristo

Pero, además, Evaristo tiene favoritos en la Obra Pública de Ayuntamiento de Centro.

Un grupo de constructores denunciaron a la revista Oro Negro que con altanería, Adolfo Ferrer presume protección de su hermano Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del INSABI y adjudica la obra de rehabilitación del colector pluvial del cruce de Paseo Tabasco en tres millones 306 mil 851 pesos

“Evaristo está desatado, se creyó lo que dijo Adán, dice que sí, que aspira a ser Gobernador, hasta que respire”, denuncian constructores al señalar que las empresas favoritas son Mac Tabasco S.A, Grupo Atrium S.A. de C.V, Ricardo Torres López, Llasro S.A. de C.V. y Juan Carlos Gutiérrez Vélez que han acaparado las obras de rehabilitación de plantas potabilizadoras y drenaje.

Mac Tabasco S.A, se ha ganado la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Tamulté de las Sabanas; Grupo Atrium S.A. de C.V, de la rehabilitación de planta potabilizadora en centro, localidad Buena vista Rio Nuevo 1ra. Sección.

Ricardo Torres López, “ganó” la licitación de la reconstrucción del drenaje sanitario de 8 pulgadas de diámetro, de la colonia Atasta de Serra; Llasro S.A. De C.V. la rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales de Luis Gil Pérez, y Juan Carlos Gutiérrez Vélez, la rehabilitación del colector pluvial del cruce de Paseo Tabasco.

Desestimando el procedimiento de licitación, el director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Adolfo Alberto Ferrer Aguilar, del Ayuntamiento de Centro, contrató a la empresa Mac Tabasco S.A de C.V, para rehabilitar la planta de tratamiento de aguas residuales de Tamulté de las Sabanas.

Esta empresa también es proveedora de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial, y Servicios Municipales del Ayuntamiento de Macuspana por 2 millones 811 mil 958 pesos, de acuerdo a su portal digital.

Los constructores denuncian a Oro Negro que la actitud irresponsable de Adolfo Ferrer es porque presume la protección de su hermano Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del INSABI a la corrupción en el Ayuntamiento de Centro.

El 28 de agosto pasado, en las oficinas de la Dirección de Obra Pública, fue dado a conocer el fallo de la licitación pública nacional para la contratación número CO-KO1516, KO1517-039F/2020 correspondiente a la licitación LP04-SAS-013/F20 LO827004998, en favor de Mac Tabasco S.A de C.V. por considerar la propuesta solvente más baja.

El contrato por dos millones 411 mil 924 pesos es para la rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales de Tamulté de las Sábanas.

Sin embargo, al acto celebrado el 28 de agosto de 2020 en la sala de juntas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Sito en Paseo Tabasco número 1401 segundo piso Tabasco 2000, presidido, con la representación del ingeniero Adolfo Alberto Ferrer Aguilar, el subdirector de Contratación de Obras y Servicios, José Manuel Bonifacio Aguilar, la empresa ganadora no envió a ningún representante.

Sigue la lista de favoritos

“La presente acta surte efecto para la empresa MAC TABASCO S.A. DE C.V., de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 12:00 HRS. el día 31 DE AGOSTO DE 2020, en donde el plazo de ejecución de los trabajos objeto de esta licitación es de 91 (NOVENTA Y UNO) DÍAS NATURALES.

El acta puntualiza que “deberá entregar la garantía de cumplimiento a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato; e iniciar los trabajos el 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020. La convocante NO otorgara anticipo alguno”.

Por las empresas participantes únicamente asistió Carlos Guadalupe Jacinto Castillo representante de Jorge Luis Morales Damas; Mac Tabasco S.A. de C.V., no envió representante, tampoco lo hicieron: Urbanización Y Desarrollo del Sureste S.A. de C.V., Grupo Atrium S.A. de C.V., Grupo Constructor Fuentes S.A.

Por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial asistieron el subdirector de contratación, José Manuel Bonifacio Aguilar, el encargado del departamento de concursos, Víctor Manuel de la Cruz, y en representación de la Subcoordinación de infraestructura, Edison Pérez Guzmán.

El 28 de agosto el Ayuntamiento de Centro falló a favor de del GRUPO ATRIUM S.A. DE C.V. adjudicándole el contrato COK0518, K0519-040F/2020 correspondiente a la licitación LP-04/SAS-014F/20 L0-827004998-E25-2020, por considerar que su propuesta con un monto de 6 millones 747 mil 907 pesos, incluyendo Impuesto al Valor Agregado “ya que garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos”.

Ese día, por el Grupo Atrium S.A. de C.V., no se presentó ningún representante; de la empresa Jorge Luis Morales Damas, asistió Carlos Guadalupe Jacinto Castillo; de la Constructora Y Edificadora Ferri S.A. de C.V ., Magdiel Ruiz Izquierdo; el Grupo Constructor Ag. S.A. de C.V. no envió representante; a Dpg Construcciones S.A. de C.V., lo representó Freddy Alberto May Reyes; pero no enviaron representantes: Consorcio Constructor Tabasqueño S.A. de C.V., Acuitas S.A. de C.V., Urbanizadora Y Constructora Ikma S.A. de C.V., Ingenieria y Construcciones K-Mai S., de R.L. de C.V. Estilo Arquitectónicod de Tabasco S., de R.L. de C.V. ni Grupo Empresarial Romo S.A. de C.V.

También, ese día le fue adjudicada a Ricardo Torres López en 739 mil 792 pesos, incluyendo Impuesto al Valor Agregado, la reconstrucción del drenaje sanitario de 8 pulgadas de diámetro, de la colonia Atasta de Serra.

Además, ese día, por ser la más baja, el ayuntamiento de Centro le adjudicó a LLASRO S.A. DE C.V. la obra K0514, k0515, Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales de Luis Gil Pérez con un monto de cinco millones 137 mil 515 pesos, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

Grupo Constructorag S.A. de C.V., no se presentó; por la Constructora y Edificadora Ferri, S.A. de C.V., asistió Magdiel Ruiz Izquierdo; por Llasro S.A. de C.V., C., Pedro Llanes Rosique, y Jairo Enrique Pérez Nandez no envió representante.

Y a Juan Carlos Gutiérrez Vélez “lo favorecieron”, dicen los denunciantes, con la Rehabilitación del colector pluvial del cruce de Paseo Tabasco, con un monto de 3 millones 306 mil 851 pesos.

Más yerros

En diciembre pasado, por las constantes denuncias y quejas contra el anuncio de concesionar el parque La Pólvora a una abarrotera que pretendía cobrar 40 pesos por entrar a ver la decoración navideña que instaló, el ayuntamiento anunció que el acceso será gratuito.

Inicialmente el alcalde intentó justificar el cobro bajo el argumento que el decorado de luces, lo puso una empresa privada que solicitó el permiso al ayuntamiento para montar una feria navideña.

En febrero de 2020, el alcalde Evaristo Hernández Cruz dio a conocer que existían tres empresas interesadas en la concesión del relleno sanitario del municipio, con lo que se busca el rescate del Centro de Transferencia, el saneamiento y el aprovechamiento de los residuos.

“Es exactamente lo que le cuesta actualmente, el Ayuntamiento paga entre 2 millones y 2 millones y medio de pesos mensuales del traslado de la basura pero no obtiene ningún beneficio.

Con la inversión que haga la empresa beneficiada, se le va a seguir pagando lo mismo, nada más que va a invertir para desaparecer toda la puerqueza que tenemos ahí realmente, está sumamente contaminado. Toda la vida se ha depositado la basura ahí, tiene 10 años que salimos de la administración, dejamos limpio”, afirmó.

El negocio de la basura

El munícipe recordó que al Ayuntamiento de Centro el tema de la basura le cuesta un estimado de 2 millones y medio de pesos, por lo que se iniciaron acercamientos con empresas mexicanas, japonesas e inglesas, para la construcción de una planta de tratamiento de residuos para generar energía y recursos económicos para el municipio.

“No cambiaría absolutamente nada, es exactamente lo mismo, no cambia nada, el traslado de la basura se hace actualmente, se deposita ahí en Loma de Caballo como le llamamos, ahí depositan nuestros camiones la basura y de ahí una empresa la traslada al relleno sanitario, eso es lo que seguiría haciendo esta misma empresa simplemente”, expresó.

En 2019, dijo que fue un éxito con la participación de alrededor de 150 mil personas, el programa ‘La playa va tu Colonia’ que tuvo un costo de 10 millones de pesos, pero ha trascendido que solo fue un medio para desviar recursos porque facturó hasta juegos inflables que fueron donados.

Para el 2020 esos 10 millones de pesos los invirtió en la rehabilitación de varias escuelas, primarias, secundarias, con la construcción de rampas, barandales, baños y equipamiento para aulas con apoyo pedagógico.

Sin embargo, Evaristo Hernández Cruz ha mantenido su trayectoria de desvío de recursos, En los primeros tres meses de su gobierno de 2018, fue uno de los alcaldes de Morena con mayores observaciones no solventadas por 39 millones de pesos, según dictámenes del Órgano Superior de Fiscalización.

Al alcalde le fueron observados los contratos por asignación directa para la compra de pintura del programa ‘Pintando Tu Fachada’, la renta e instalación de adornos navideños para el Programa ‘Navidad en Villahermosa’ y ‘Paseo Navideño’, así como la adjudicación directa para la reparación del Dragón.

Las consecuencias

El entonces presidente del Consejo Político del PRD, y hoy precandidato a la alcaldía de Centro, Roberto Romero del Valle, acusó que Evaristo Hernández empezó su gobierno con ocurrencias, quería privatizar el agua, vender el palacio municipal, construir un teleférico, empezó a hacer negocios, con lo de las albercas, la pintura.

“Tiene un hambre desmedida de corrupción y hoy las encuestas lo ubican como uno de los peores alcaldes del país”, acusó Romero del Valle.

Este año los señalamientos de que es pésimo y peligroso para la salud, el servicio de agua potable en Centro se han incrementado.

Los ciudadanos reclaman que el alcalde Hernández Cruz, resentido porque no solaparon el multimillonario proyecto privatizador, se está desquitando con los millones de usuarios al enviar agua potable de dudosa calidad.

A casi dos años de tomar posesión, el gobierno municipal de Evaristo Hernández Cruz se ha caracterizado por su probada ineficiencia, sus escandalosos intentos de negocios fraudulentos y el derroche de recursos públicos; pero sobre todo, por su opacidad y simulación en la rendición de cuentas.

Ni la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador que lo llevó a Morena lo protege de abucheos y gritos de corrupto e ineficiente.

También, inventó la necesidad de adaptarles bypass a personas obesas del municipio, solo a 100 de ellas, con un costo de inversión de 7 y medio millones de pesos, sin embargo, al solicitarle los nombres de los beneficiarios los negó por ser reservada la información, cuidando los datos de confidencialidad de los mismos, pero incongruentemente exhibe su agradecimiento en eventos deportivos, a favor de su ego y “sensibilidad social”.

La noche del martes 16 de abril de 2019, el alcalde de Centro, Evaristo Hernández Cruz, atestiguó el momento en que ciudadanos se lanzaron en la pendiente del tobogán para demostrar su funcionamiento.

Un ciudadano que transitaba en su vehículo se detuvo y encaró al presidente municipal, reclamándole que hay otras necesidades en las que se puede invertir el recurso y no en los proyectos como el de ‘La playa va a tu colonia’.

“Usted no puede hacer con el dinero del pueblo lo que usted quiera hacer, porque no lo metió a votación”, dijo Rubicel Sánchez Sánchez.

También le pidió a Evaristo Hernández que vaya a las colonias y vea las necesidades que tienen, como la falta de agua potable y calles en buen estado.

-Lo último que haría yo es venir aquí -afirmó el ciudadano.

-¡Pues no venga, y cuando sea presidente municipal haga con el dinero lo que quiera. Ahorita yo soy el Presidente -respondió el Evaristo Hernández Cruz.