Chilpancingo, Guerrero.-El diputado local por Morena, Luis Enrique Ríos Saucedo consideró que Evelyn Salgado Pineda, gobernadora electa del estado de Guerrero, debe sacudirse la figura de su padre y empezar a actuar con la fuerza que le dio la elección donde resultó ganadora.

En entrevista telefónica, Ríos Saucedo dijo que la organización de foros de consulta con los diferentes sectores de la sociedad “es un tema obligado en la ruta del sistema de planeación democrática”.

Sin embargo, el también presidente del Consejo Estatal de Morena, aseguró desconocer la orientación ideológica de la gobernadora electa, ya que “para mí es un enigma la compañera, no sé exactamente cuál es su orientación ideológica, porque estrictamente no sé si es una persona identificada dentro del programa político de Morena”.

Dijo que en los documentos del partido, se señala que son partícipes de la democracia participativa: “es decir, la permanente participación de la gente en la toma de decisiones, no solo en los procesos electorales, sino en la vida cotidiana de la función pública”.

Sin propuestas sólidas

Lamentó que la dinámica interna de Morena para la designación de candidaturas fuera caótica: “a excepción de Pablo Amílcar, de los 17 aspirantes nunca conocí el planteamiento, tal vez hubo algunos esbozos de Luis Walton, sobre todo en el tema de administración, pero de Félix Salgado nunca escuché un planteamiento serio con relación a ningún tema, de los demás lo único que hicieron fue atacar a Pablo Amílcar”.

Recordó que una vez que se decidió la candidatura de Salgado el 30 de diciembre y luego de que se hicieran pública las denuncias por violación en su contra, tampoco hubo una propuesta sólida.

Dijo que el punto es cómo se diagnóstica de manera colectiva, “con los que te rodean y con los que conocen la situación del estado de Guerrero, pero no encontré propuesta alguna”.

Manifestó que en el último tramo de la campaña, con la compañera (Evelyn), lo que les urgía era la estridencia y el ruido para posicionarla, y que tampoco encontraron temas consistentes.

Que no impere la misoginia

El diputado afirmó que Evelyn Pineda ya debería estar construyendo una ruta “donde ella sea el elemento central de la convocatoria, no su papá”.

Dijo que son muchos los temas que se tienen que resolver como el tema de derechos humanos, la refundación de los cultivos, los cultivos legales, que puedan potenciar la situación económica de la gente, la sequía, el de la tala clandestina de madera, entre otros.

Aseguró que de todo eso se tendría que estar ya construyendo una ruta “porque yo supongo que no la tenían, porque le cayó la candidatura de improviso, no podemos cuestionarla sobre eso, pero en estos momentos ya se debe estar construyendo una ruta”.

Dijo que espera que no sea una ruta que “le imponga esa imagen de misoginia que es evidente, donde por un flanco está su papá y por el otro está Marcial, que nunca ha sido en su vida partícipe de la democracia participativa”.

Evelyn, figura central

Ríos Saucedo sugirió que ya es tiempo de que emerja ella “con la fuerza que ya tiene, que convoque al pueblo de Guerrero, a los interesados, a todos los actores para que podamos construir un verdadero programa de gobierno, democrático, popular y de izquierda, y no que derivemos en las inconsistencia de Zeferino Torreblanca y Ángel Aguirre, que al final lo que hacen es abortar procesos democráticos y de transformación”.

Planteó que en esta dinámica deberían de estar metidos desde ya, por lo menos en el caso de ella, que ya es gobernadora electa y no dejar que otra vez sea el padre que esté refriteándose las propuestas de Pablo Amílcar de 2015, de que para la secretaría de Educación será un maestro, que se hizo en el contexto de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la gran organización del movimiento popular de Guerrero donde los maestros jugaron un gran papel.

Consideró que no es solo declararlo “sino cómo se va a trabajar porque hay muchos grupos de CETEG, hay maestros institucionales, afiliados a los que era el Panal, entonces se tiene que trabajar sobre mucha metodología y no solo otra vez sea ruido, protagonismo show, porque así no es cómo vamos a sacar adelante al estado de Guerrero”.

Recordó que Pablo Amílcar invitó a Evelyn para acabar con el estigma de que eran unos resentidos, pero lamentó que “no la supieron capitalizar porque terminando el evento volvieron al mismo esquema de exclusión, sectarios”.

Voto cruzado

Aclaró que hay constancia que “desde las filas marcialistas, si hubo inducción al voto cruzado, porque es increíble la diferencia de los votos que le reconocen a la compañera pero también es increíble en el abandono al que se dejó a las otras candidaturas, es una manera de voto cruzado”.

También se quejó de que no recibieron el mismo apoyo en relación a la campaña a la gubernatura, pues nunca recibieron los insumos a tiempo y cuando les dieron las propagandas, estuvo mal hecha, con errores.

Por último, dijo que discrepa con el presidente porque dice que no hubo ningún muerto pero “yo hasta ahorita no tengo noticias de Febronio, el compañero desaparecido de Ahuacuotzingo, puede ser que no haya habido ningún muerto pero de ahí a que pensemos que hubo un proceso democrático en toda su extensión, yo creo que aún dista mucho en regiones como Tierra Caliente, Chilapa, no podemos vanagloriarnos de que no hubo ningún muerto, lo que tendríamos que vanagloriarnos es de que la gente haya podido a salir a votar libremente por quien haya decidido”.