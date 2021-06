Chilpancingo. – Luego de recibir su constancia de mayoría y de validez que la acredita como gobernadora electa de Guerrero, la morenista Evelyn Salgado Pineda llamó en un evento público a sus adversarios políticos, a dejar de lado las diferencias y sumarse al proyecto que encabezará durante los próximos seis años.

“El día de hoy iniciamos una nueva etapa, una nueva era, de conciliación, de unidad entre todas y todos los guerrerenses. Hago un llamado respetuoso para dejar de lado cualquier diferencia política o partidista que nos divida; con humildad les invito a sumarnos en un mismo proyecto que tenga como prioridad el bienestar de todas y todos los guerrerenses”, manifestó.

Ante su padre, el senador de la República, Félix Salgado Macedonio, el secretario general con funciones de presidente de Morena en el estado, Marcial Rodríguez Saldaña, de la alcaldesa electa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y ante cientos de seguidores, aseguró que durante “mi mandato no les voy a fallar, no estoy autorizada para fallarles. Esta victoria es de todas y de todos ustedes”.

Dijo que su gobierno se regirá con las mismas directrices ideológicas con las que, aseguró, lo hace el actual gobierno federal que preside Andrés Manuel López Obrador: “no robar, no mentir y no traicionar”.

Agregó que su gobierno se conducirá en la ruta “de “la austeridad republicana, transparencia y honradez, entregando cuentas claras al pueblo” y que será incluyente y sin distingo alguno y que “se abrirá una brecha a las mujeres para que realicen sus sueños y cumplan todas sus metas”.

También aseguró que trabajará para que “llegue la 4ta Transformación en cada rincón del estado y para sacar del rezago en el que se encuentran los pueblos indígenas, afromexicanos y de la Sierra”, dado que “hay una gran deuda histórica con ellos”.

No habrá “moches”

En su intervención, Félix Salgado Macedonio adelantó que una vez que ya le entregaron a su hija su constancia de mayoría, van a realizar una gira de agradecimiento por todo el estado empezando por Cochoapa el Grande, Metlatónoc y Tlapa, ubicados en la Montaña, y después por Tlacotepec, Chichihualco y Zumpango, en la región Centro.

Sugirió a su hija que posteriormente convoque a todos los sectores sociales, productivos y de servicios, entre estos al sector médico, educativo, a foros regionales para analizar las problemáticas que enfrentan.

“Ella va a asistir a cada foro y (los participantes) le van entregar los resolutivos y le van a decir: estos son los problemas y estas son las soluciones. Y la gobernadora, como lo prometió en campaña, va estar con ustedes y con la gente tomando las decisiones”, resaltó.

De acuerdo con el también ex alcalde de Acapulco, en el gobierno de Evelyn no habrá “moches” y no se permitirán actos de corrupción y de desvío de recursos públicos y advirtió que el primer funcionario que incurra en estas prácticas “va pa’ fuera, se llame como se llame”.