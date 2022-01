Trendy.- Giovanni Medina, ex esposo de Ninel Conde, mostró su apoyo a Anabel Hernández por su libro Emma y las otras señoras del narco, pese a que la madre de su hijo ya anunció que la denunciará por presuntamente haberla difamado.

En un encuentro con la prensa, Giovanni Medina compartió sus impresiones sobre el nuevo libro de Anabel Hernández, en donde Ninel Conde es mencionada por sus supuestos vínculos con narcotraficantes. Entre sus declaraciones, el empresario resaltó su admiración por la comunicadora y la forma en que plasmó su investigación.

“Pocas veces he leído un libro tan sustentado, tan documentado. Los libros hay que leerlos y hay que hacerlo con atención, entonces, por lo demás, hay poco que opinar”, dijo ante las cámaras de Chismorreo.

El exesposo de Conde aseguró que prefiere no hablar sobre lo mencionado en el libro sobre el Bombón Asesino, prefiere mantener distancia de la cantante y proteger a su hijo. “Cuando estamos hablando de alguien con esa trayectoria, lo único que nos ocupa es ya construir un blindaje adecuado para que mi hijo no viva cosas que no le corresponden”, comentó acerca de Ninel.

Asimismo, recordó sus propias declaraciones que hizo cuatro años atrás, cuando él aseguró que la cantante tenía vínculos con un narcotraficante y temía por la seguridad de su hijo.

“Yo creo que lo dicho, dicho está en el libro y pues ya sabemos quién lo dice. También lo que yo he dicho ya está ahí y en éste, como en otros temas, yo creo que el tiempo se ha ido encargando de poner las cosas en su lugar”

En 2018 se vinculó a Ninel con Jesús Pérez Alvear, el llamado Zar del Palenque, quien es señalado por las autoridades de Estados Unidos de ser el presunto responsable del lavado de dinero en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel de Los Cuinis. En su momento, la artista negó todas las acusaciones, asegurando que si perteneciera al narco, su exmarido no estaría vivo.

Según mencionó Anabel Hernández en su investigación, el Bombón Asesino habría logrado acumular bienes por medio de presunta triangulación de dinero proveniente del crimen organizado e incluso se le relaciona sentimentalmente con algunos narcotraficantes.

Conde se defendió de dichos vínculos asegurando que procedería legalmente en contra de la periodista y diciendo que los señalamientos son falsos.

“No puedo dar más declaraciones que lo que ya dije ‘es falso’. Hay daño también de la presunción de inocencia de muchas personas y no puedo hablar más al respecto. Esto ya está en manos de mis abogados en Miami y México”, dijo.

También declaró que la denuncia será no sólo en México, sino también en Estados Unidos, por lo que urgió a Hernández a recabar las pruebas que sustenten su investigación, con las cuales se tendrá que defender.

Conde aprovechó ese encuentro con la prensa para dejar en claro que su carrera de más de 20 años demuestra lo capaz que es como mujer y artista, por lo que se siente orgullosa de lo que ha logrado sólo con su talento en el escenario y sin la ayuda de terceros.

La vedette no es la única personalidad en los medios en ser señalada por Hernández de presuntamente involucrarse en distintos niveles del mundo criminal. Galilea Montijo, también es una de las personalidades que aparecen en el libro, donde la periodista de investigación aseguró que la conductora de Hoy mantuvo romance con Arturo Beltrán Leyva, al que le decían El Barbas.

Fuente Infobae