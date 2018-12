Excomisionado SP de Morelos le va hacer daño a Quintana Roo: Blanco

México.- El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo culpó de los problemas de inseguridad que vive Morelos al excomisionado Estatal de Seguridad Púbilca en el sexenio de Graco Ramírez y hoy titular del ramo en el estado de Quintana Roo, Jesús Alberto Capella Ibarra, cuya administración, dijo: “fue un desastre”.

Y es que a partir del 1 de octubre, fecha del inicio de su mandato, se registró en la entidad un incremento de los delitos, particularmente el homicidio doloso. Hace unos días el actual comisionado de Seguridad, el vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, señaló que dos grupos delincuenciales se disputan “la plaza” y que ello está en el fondo del incremento de la violencia.

Blanco dijo que la anterior administración no sólo no combatió el crimen, sino que estuvo implicada en actos delictivos, corrupción y desvío de recursos. Como se recordará, Apro informó que el gobierno de Graco Ramírez, según las primeras revisiones en el uso del presupuesto para Seguridad Pública, habría desviado recursos del orden de los 27 millones de pesos, destinados a cursos a policías que sí se pagaron pero nunca se dieron.

“Soy una persona que habla de frente, nunca me voy a callar, esta persona (Capella Ibarra) le hizo daño a Morelos y, cómo se lo dije al gobernador de Cancún (sic), ahora le va a hacer daño a toda la gente de Cancún, porque Cancún está pasando por una inseguridad”, sostuvo en entrevista con los medios de comunicación.

Rechazó las amenazas del excomisionado quien a la denuncia que se presentó en su contra por desvío de recursos, respondió que se defenderá legalmente pues consideró las acusaciones como “una difamación”. Blanco Bravo dijo que tiene todos los elementos probatorios de los fraudes y desvíos cometidos por el jefe policiaco hoy trabajando en Quintana Roo.

El exfutbolista fue más allá, dijo que Capella Ibarra “se robó” todo el subsidio destinado a la seguridad pública, particularmente el proveniente del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, conocido por sus siglas como Fortaseg. “Que lo haga”, dijo a la respuesta de que lo demandará por difamación.

“Yo se lo digo al gobernador, que esa persona estaba ahí de comisionado y fue el que desestabilizó Morelos, que es una persona mala y que hizo un desastre, y se lo dije el miércoles pasado, en la reunión de la Conago (Conferencia Nacional de Gobernadores). Que me demande, no le tengo miedo, todo lo del Fortaseg se lo robó, por eso los policías no tienen equipo, se lo robó”, concluyó Blanco.