El colectivo Memoria Verdad y Justicia pegó fichas de búsqueda en Acapulco para exigir avances en las investigaciones sobre sus familiares desaparecidos.

Acapulco, Guerrero, 31 de mayo de 2024.– Como un acto memoria para recordar a sus desaparecidos integrantes del colectivo Memoria Verdad y Justicia pegaron fichas de búsqueda para pedir a las autoridades mayores avances en las investigaciones para dar con el paradero de sus seres queridos.

La actividad se llevó a cabo abajo de Vía Rápida entre las calles Diego Hurtado de Mendoza y Urdaneta, ahí el colectivo colocó 12 fichas con fotografías de desaparecidos en los pilares del puente.

“Es un acto de memoria para recordarles a todo mundo, las autoridades y a la sociedad en general que en nuestros hogares nos hacen faltan nuestros familiares, que un día salieron de casa y no volvieron y que las autoridades han hecho caso omiso, que no los han buscado y que no han hecho su trabajo correspondiente para frenar las desapariciones», expresó la integrante del colectivo Socorro Gil Guzmán.

Las madres buscadoras llamaron a la población y a las autoridades a respetar las fichas y no arrancarlas del lugar.

El colectivo pidió a la sociedad civil ser empáticos con las actividades que realizan y colaboren si conocen información que los ayude a encontrar a sus hijos y a todas las personas que piden ayuda por no encontrar a sus seres queridos.