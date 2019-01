“Expresidentes huachicoleaban con las manos llenas”: AMLO

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), denunció que en pasadas administraciones el robo de combustibles “se permitía desde el gobierno” y que el huachicoleo “de abajo”, de personas que ordeñaban ductos, era un simple distractor:

“Nos hacían creer que era por la ordeña de los ductos, los huachicoleros. Toda una cortina de humo, toda una farsa porque, en realidad, este robo se permitía desde el gobierno. ¿Cómo va a ser huachicoleo, si estamos hablando de que hace 25 días, 30 días, se robaban más de mil pilas diarias de 15 mil litros cada pipa?

“¿Cómo distribuyen toda esa gasolina robada? Pues había una actitud de complicidad plena al interior de Pemex, y eso es lo que estamos corrigiendo. Hace dos días, de robarse mil 100 pipas, logramos que bajara a 36 pipas”.

En ese sentido, AMLO aseguró que el Gobierno de México no cederá a presiones de quienes busquen lucrar ilegalmente con los bienes de la nación: “Son intereses creados, muy poderosos. Nada más que ‘al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie’. Ahora hay estado de Derecho, ya no hay estado de chueco. Entonces, están ahí presionando, pensando que nos van a vencer. Que no quieran jugar a las vencidas, porque va a triunfar la ley y va a triunfar la justicia”.