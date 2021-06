Villahermosa, Tabasco.-Con la frase escrita en una de los mantas del presidente Andrés Manuel López Obrador de que “en el gobierno de MORENA los ciudadanos no tienen que manifestarse porque se les atiende”, una veintena de extrabajadores de varios ayuntamientos y del gobierno estatal, se plantaron la mañana de este miércoles en Plaza de Armas para solicitarle al gobernador Adán López Hernández una audiencia.

“Aquí estamos señor Gobernador porque no se nos ha tendido, somos trabajadores y ex trabajadores de diversas dependencias del Poder Ejecutivo y hemos buscado el diálogo con usted en diversas fechas y no hay soluciones”, le argumentan.

Le indican que sus auxiliares ni le han entregado directamente la información de expedientes con los números 145/1998, 152/1998 de Cematab, y 882/2010 de la Junta Estatal de caminos todos son laudos.

En otra manta, extrabajadores de Centla, con demanda de más de 17 años, le insisten al Gobernados en la petición de audiencia.

“Todos estamos por la misma causa, tenemos ganados los laudos pero los señores hacen caso omiso, se quedan callados, pero sí tienen ellos todo el dinero y el derecho de comprar ranchos, poner restaurantes y a la pobre gente campesina, a los ejidatarios a nadie le han cumplido, que no hay presupuesto y dinero hay”, acusan los trabajadores.

Por su parte, el abogado Rafull Terán Sánchez informó que cerca de 300 trabajadores en la entidad se encuentran en la misma situación.

Acusa que el Tribunal con la ley que tiene es peor que una tortuga, es lento para resolver, los juicios son muy largos por la desidia que tienen, no quieren solucionar, se cierra alegando que no tienen recursos.

“Alegan que nos les autorizan recursos, no les autorizan plazas, ellos se ríen pero el trabajador es el que está padeciendo”, señala Terán Sánchez.