México.- En un canal de Youtube, llamado Urbex, se difundieron las imágenes en las que se observa un objeto cilíndrico sobrevolando el llamado socavón de Puebla.

Un aparente objeto de origen desconocido fue video fotografiado sobre el socavón de Puebla, abierto el pasado 29 de mayo de 2021 en Santa María Zacatepec.

Al inicio del video, el youtuber explica que acudió al sitio para conocerlo, pues en su momento, cuando se abrió el socavón, no tuvo la oportunidad de hacerlo.

En dicho canal se dedican a documentar fenómenos paranormales, pero en esta ocasión decidieron ir al socavón de Puebla para documentar cómo van las cosas a casi nueve meses de su aparición.

Comenzaron a grabar con un dron y de pronto, captaron el momento en el que un objeto volador de forma ovalada pasa sobre el socavón.

El youtuber explica que el objeto estuvo suspendido un tiempo razonable sobre el socavón, sin que se pudiera observar la presencia de algún cable, por lo que descarta que pudiera ser una pancarta.

“No sé qué es ese objeto. Me saca un buen de onda. No sé si sea una pancarta o alguien que está planeando, pero ya lleva rato ahí (…) No digo que sea un Ovni ni un platillo volador, pero está bastante raro este objeto arriba del socavón”, se escucha en el video.

Las imágenes rápidamente se hicieron virales en redes sociales y muchas personas comenzaron a crear sus teorías sobre el origen de este misterioso objeto. Algunos aseguraron que se trataba de algo planeado, otros señalaban que podría haberse tratado de otro dron, mientras que otros se aventuraron a asegurar que era un objeto de origen extraterrestre.

El socavón mide 126 metros en su eje mayor y 123 metros en el menor, además de que tiene 45 metros de profundidad.