Fabio Morábito nació en Alejandría, Egipto, un 21 de febrero de 1955. Es poeta, ensayista y narrador. Su obra ha sido reconocida por la crítica, sobre todo sus cuentos y poemas que le han significado la obtención del Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía “Carlos Pellicer” para Obra Publicada (1985), por Lotes baldíos; el Premio de Narrativa Antonin Artaud (2006), por Grieta de fatiga y el más reciente, Premio Roger Caillois (2019), otorgado por el PEN Club Francés.

¿Qué es la poesía para ti?

-Primero, es una forma de salir del lenguaje de todos los días, de expresar algo en un lenguaje que a su vez te obliga a expresar cosas que tú mismo no pensabas expresar o expresar algunos aspectos de las cosas que para ti son novedades, eso porque apelas a un lenguaje que no sigue las reglas del lenguaje normal, el lenguaje pragmático que usamos todo el tiempo para comunicarnos. En la poesía siempre hay un grado de incertidumbre por parte de quien escribe, debe haberlo, además; porque si no se reduciría a una mera transcripción de una serie de pensamientos y de ideas, por lo cual escribir sería un poco fatuo o por lo menos aburrido. El que escribe tiene que controlar al poema y al mismo tiempo, cuidarse de no controlarlo demasiado, entonces es una negociación…

¿Y se puede renovar también, la manera de hacer poesía?

-Claro, renovarlos, porque se trata de no repetir pasivamente lo que la tradición ofrece, sino usarlo como incentivo para encontrar nuevos contenidos, nuevas figuras, por eso es una negociación, un camino de ida y vuelta.

Fabio considera que para escribir poesía es necesaria una combinación entre inspiración y trabajo arduo y nos dice que hay momentos de inspiración en donde, por alguna razón que dice desconocer, se adquiere una libertad de utilización de los propios materiales, muy amplia, que no siempre se da, y que hay días buenos y días malos.

El don y la disciplina

“Si de algo sirve la disciplina, es para propiciar esos días buenos, en la medida en que uno, en lugar de estar esperando que llegue el toque de la inspiración, la propicia con trabajo permanente, constante. El mismo poeta se dará cuenta de que hay momentos especiales donde de verdad parece que el texto habla por sí solo. Creo que lo que ha devaluado un poco la noción de inspiración es justamente la idea de que uno no tiene que hacer nada para propiciarla, que tiene que esperar…”

¿Crees que se nace con un don para la poesía?

-Bueno, yo creo que esa idea no es mala, porque tú te das cuenta que de pronto hay gente que escribe mucho y con mucho tesón, con oficio, sabiduría, inteligencia, pero le falta algo, no están dotados, les falta olfato; les falta algo que hace que lo que escriben sea correcto, pero hace falta el don. Sí hay dones, pero hay que cultivarlos, y hay que trabajarlos; por eso te decía que la inspiración se devalúa un poco, esperando que caiga un rayo del cielo para ponerte a trabajar.

Sobre eso que me dices, ¿consideras que se esfuerzan en ser poetas, pero en realidad no lo son y se obligan a serlo?

-Sí, yo creo que hay muchos libros de poesía que no pasan del umbral de una correcta densificación donde seguramente encontrarás algún verso valioso, alguna imagen notable, pero que en conjunto son libros que no valen la pena. Eso en todos los géneros, más en la prosa porque hay mucha más gente que se dedica a la prosa, y creo que hay gente que no está dotada para nada para la literatura y se dedicada a ella, y siempre ha sido así, la literatura ha nacido siempre con esa compañera de al lado que es la mala literatura.

Orígenes

Morábito nació en Egipto, de padres italianos. Cuando tenía tres años regresaron a Italia y a los quince años su padre aceptó una oferta de trabajo en México, “por alguna razón extraña”, relata.

¿A qué se dedicaba tu papá?

-Él se dedicaba a los materiales plásticos, era técnico en eso. Y recibió una oferta de trabajo aquí para dirigir un departamento de plástico en una compañía. No era una oferta de trabajo que realmente justificara abandonar todo, pero yo creo que estaba un poco harto de Italia, estaba un poco decepcionado, porque justamente había creado una pequeña compañía de plástico, le fue mal y creo que, en ese momento de frustración, no sé, la tomó y nos venimos aquí. Yo tenía quince años, sin saber una palabra de español, sin saber nada de México.

¿Fue difícil la adaptación?

-Sí, fue difícil, porque vine a una edad que de por sí es difícil, es un parteaguas, y si a eso le sumas un parteaguas cultural, lingüístico, geográfico, se agudiza, pero por suerte estuvo bien, en el sentido de que fue un año bastante importante para mí, de la soledad surgió un poco mi vocación de escritor, leí mucho, fue un año importante.

Los poetas y lo nacional

¿Cuáles son los libros escritos por poetas mexicanos que nos han puesto dentro de la literatura universal?

-Hay muchos, es decir, simplemente los contemporáneos serían suficientes, una poesía de primerísimo nivel, Gorostiza, Villaurrutia. Y soy particularmente fan de Villaurrutia, es una poesía que no le envidia nada a ninguna poesía escrita en ese momento en ninguna parte del mundo. Y luego, tenemos a Octavio Paz. En fin, México siempre ha dado muy buenos poetas.

La noción de poesías nacionales le parece cada vez más cuestionable, “porque leemos de todas partes, y siempre es difícil definir las características de una literatura nacional. Yo lo he comprobado cuando he ido a encuentros de poesía que ocurren en otros países, nunca falta la pregunta: “¿cómo definiría usted a la poesía mexicana o qué diferencia ve entre la poesía mexicana y la poesía que se hace aquí?”, y aquí podría ser Argentina, Francia; son preguntas muy difíciles de contestar y nunca he sabido ni recuerdo alguna respuesta inteligente en ese sentido, siempre se termina por decir: “Hay muchas voces, muchas diferencias”, se cae un poco en el lugar común, porque efectivamente es difícil describir, por lo menos en palabras; puede que haya un sentimiento inefable, indescriptible, que cuando leemos, no sé, un poema de Sabines, de Octavio Paz, sentimos un tirón, un olor a algo, un sabor que conocemos, pero de ahí a poderlo describir, que sería lo interesante, que sería lo que verdaderamente importaría, pues es muy difícil.

En cuanto a las traducciones, ¿qué tanto queda del original a la hora de hacer una traducción?

-En la poesía siempre hay cambios muy profundos, empezando por el sonido y el ritmo. Es imposible mantener los mismos sonidos y los mismos ritmos del original, hay que crear algo análogo del original, pero eso análogo termina por ser una copia un poco desdibujada del original.

“Creo que no es buena costumbre comparar una traducción con su original, porque siempre nos vamos a sentir insatisfechos y le vamos a echar la culpa a la traducción, cuando puede ser una excelente traducción, pero la traducción tiene que vivir una vida propia y entonces tiene que estar frente al original, pero despegándose también de él, porque no puedes respetarlo al cien por ciento, es imposible, y tampoco puedes estar a medias, respetando aquí y luego dejando de respetar acá.

“El traductor, el buen traductor, tiene que saberse escritor, porque eso es lo que es. Traducir es un arte, no hay receta, es volver a pisar el mismo camino sabiendo que las huellas que va dejando son totalmente diferentes. Si no se acepta esa traición de antemano, pues no se va poder traducir.

Escritores y conciencia cívica

Cambiando un poco de tema, ¿crees que los poetas deban tomar acción en la política?

-Yo creo que depende de cada uno. Esa pregunta se la puedes hacer a cualquier ciudadano. Un poeta no está obligado a hacerlo porque no debe creer que él puede llevar un mensaje más importante que otros como para sentirse con la obligación social de hacer que lo que él piensa se divulgue públicamente. Para mí, la imagen del poeta que se cree o que los demás lo hacen una especie de conciencia cívica o una conciencia pública, me molesta mucho. En todo caso, si tiene una pasión política o si tiene algo que decir o algo que hacer políticamente, que lo haga.

¿Crees que los poetas buscan la transcendencia?, ¿o para qué se escribe?

-Se escribe porque la escritura permanece, si no, nadie escribiría. Hay tanta mala literatura, uno quisiera que esa literatura tuviera la capacidad de desvanecerse después de un tiempo, pero no ocurre así. Uno cree que lo que escribe tiene valor y merece ser leído, no solamente por los que están cerca, sino para otros que están lejos y no sólo en el espacio, sino en el tiempo, eso es lo que uno cree, si realmente lo que uno escribe llega a ser transcendente o no.

El culto al escritor

¿Crees que en México y en otras partes del mundo existe algo como el culto al escritor o esa imagen está devaluada?

-No creo que esté devaluada, sí hay un culto que no debería existir, que hace que el escritor se vea embestido por una especie de magnetismo. Tú te das cuenta cuando das lecturas, cómo se acerca la gente a pedirte una firma o hacerte una pregunta. Todavía permanece ese culto, y en realidad permanece en todas partes, no sólo en México. Se ve al escritor como alguien relacionado con la trascendencia, porque lo que está impreso en forma de libro, para muchos es eso, un paquete de trascendencia, pero en realidad, ¿cuántos libros son malísimos?, pero el poder que ejerce la letra escrita es muy fuerte. Es muy diferente leer, por ejemplo, un manuscrito que alguien te hace llegar para que leas, uno se siente con la libertad o con el derecho de encontrar muchos defectos, porque es una obra en proceso, pero ese mismo texto, encuadernado, impreso, con su cubierta, con todo lo que significa la escenografía de un libro…

-Lo lees con respeto…

– Claro, lo lees con otra actitud. Podrá gustar o no, pero va a ser distinto. Hay un poder en la letra escrita, eso es indudable y eso crea un mito del escritor. Ahora, yo creo que, probablemente, ese mito ha ido diluyéndose, en primer lugar, porque los escritores son cada vez más moneda corriente…

¿Cada vez hay más poetas?

– Sí, levantamos una piedra y salen diez poetas (risas)… Y bueno, tampoco se ha convertido en una figura mítica, pero sí sigue habiendo respeto, y hay un prestigio del escritor.

¿Por qué nunca has escrito un poemario en italiano?

-No he escrito en italiano porque yo llegué a los quince años. Escribí cuentitos en esa etapa que te conté, había una buena biblioteca cerca de mi casa y leía mucho en italiano.

¿Recuerdas a algún autor de esos cuentos que leías a esa edad?

-Empecé a leer los clásicos de la literatura italiana, Moravia, Pavese, en fin, te podría dar una larga lista, y poetas también, y eso me ayudó mucho a sobrellevar una soledad de veinticuatro horas, porque tampoco iba al colegio, llegamos en una época en la que no pude entrar a ningún colegio, fueron vacaciones forzadas, pero las cosas cambiaron cuando entré a una prepa. Nunca escribí nada en italiano seriamente porque mi idioma de todos los días era el español y cuando empecé a escribir con más convicción, me parecía normalísimo que me expresara en español, lo que no quiere decir que el italiano no sea una presencia en mi psique, en mi cabeza. Todavía cometo errores en español que se deben a la presencia del italiano. Cuando dos idiomas se parecen, se facilita mucho, pero, por otro lado, no terminas nunca de cruzar totalmente el puente, porque esa semejanza hace que siempre tengas el pie en el otro idioma.

Y tienes acento todavía, un poco rarito.

-Rarito, sí (risas)… Eso no se quita, parece. Tú, por cierto, tienes el acento norteño ¿o me equivoco?

Sí, soy sonorense.

-Y no te he preguntado, ¿están entrevistando a poetas de todas las edades o a una generación en específico?

A todos, de todas las edades, desde muy jóvenes hasta muy mayores, de todo, los que están vivos.

-Sí, claro, eso sería bueno, un disco con una sesión espiritista, seguramente sería la entrevista más leída (risas)…

Con una ouija, ¿no? (risas)…

-Claro, claro (risas)…

Los proyectos, los libros

Bueno, por último te preguntaría, qué estás leyendo y cuáles son tus proyectos.

-He escrito mucho en la pandemia, he terminado un libro de cuentos, y acabo de entregar, hace una semana, mi último libro de poemas, que estuvo durmiendo porque la editorial Era que es quien lo va a publicar, como con todas las editoriales, hubo una crisis muy fuerte, pero ya parece que las cosas van empezando a mejorar un poco, entonces no hay fecha de publicación, pero con la mejor intención de publicar el libro tan pronto como la condición del mercado vaya mejorando. Y el libro de cuento lo publicará Sexto Piso. Esos son los libros que he terminado.

¿Y tienen nombre o no me los puedes decir todavía?

-Sí, sí. El de poesía se llama A cada cual su cielo y el de cuentos, a menos que no tenga un arrepentimiento, se llama La sombra del mamut, que es el título de uno de los cuentos. En Francia sale este año una antología amplia de mis poemas, traducidos al francés, que va a tener el mismo título de Era, A cada cual su cielo, aunque es una antología de todos mis libros.

¿Qué lees cuando lees?

-Yo soy un lector muy indisciplinado, antojadizo, siempre estoy leyendo un libro de poesía. Ahorita estoy leyendo un libro excelente que se llama Sueños árticos, que es de un naturalista norteamericano que se llama Barry López, es un ensayo muy extenso sobre el ártico. A partir de sus viajes a esa parte del mundo, ha hecho una especie de gran retrato, no solamente de la geografía, sino de los esquimales, los animales. Es un libro extraordinario.

Sus libros más recientes de poesía son: Delante de un prado una vaca (Era, 2011; Visor, 2013). Un náufrago jamás se seca (Gog y magog, 2011), antología poética editada en Argentina y Ventanas encendidas (Visor, 2012), antología editada en España por Juan Carlos Abril.