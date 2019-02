Facebook cumple 15 años reuniendo a 2 mil 300 millones personas en el mundo

México.-Olvídate de las rosas de plástico con gotita de silicón, los chocolates y los ositos de peluche, una opción para regalar este 14 de febrero es el “Corazón del espacio”.

Un meteorito con forma de corazón que cayó hace más de 70 años en la Unión Soviética será pujado por la casa de subastas Christie’s, y se espera que alcance un precio de entre 300 mil hasta 500 mil dólares.

The iconic 'The Heart of Space,' from the biggest meteorite shower of the last several thousand years, will be auctioned online February 6-14, just in time for #ValentinesDay, as part of a larger collection of exceedingly rare meteorites https://t.co/OUqWXHovCc pic.twitter.com/Phu4fqO6Yf

— Christie's (@ChristiesInc) January 30, 2019