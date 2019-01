Fake News vuelven millonarios a aficionados del periodismo

México.- “Yo no tengo que estar aguantando a cualquier mequetrefe de carrera corta, que de cualquier lado la corren”, dijo Alfredo Adame respecto a Maca Carriedo, una de las conductoras del programa D-Generaciones del canal U.

En un video difundido en redes sociales se ve al actor molesto y pidiendo que le ofrezcan disculpas mientras abandona el set. Uno de los conductores, Alan Tacher, se va detrás de él mientras que Maca dice ¿Y por qué invitamos nosotros a este güey también?. Después de ese episodio, volvieron al set a terminar de grabar el programa.

A unos días de lo ocurrido, el actor dijo que desde que comenzó la grabación del programa sintió a Maca “Un poco ruda, agresiva y sarcástica”, y en una parte retomó el comentario de que “lo tiene chiquito”, pero él siguió la broma y hasta le enseñó fotos, lo que dice, fue algo que no le gustó “Ella no lo tomó como quería hacer su broma” , y sintió la misma actitud en las demás preguntas.

“Entonces le volví a hacer un señalamiento y le dije que aguas conmigo porque conmigo hay que medir el agua a los tamales, conmigo no puede, yo tengo 30 años en televisión, ella ha de tener dos”.

También aseguró que no es que no quisiera hablar de su hijo Diego, sino que fue la forma en la que Maca le hizo las preguntas.

“A mí no me importa hablar del tema, pero pregúntenmelo bien, no como si yo fuera un desgraciado porque no es así la historia”.

En cuanto se levantó de la mesa y se fue, la productora se acercó a disculparse por la situación y de hecho, dijo que volvieron al set y terminaron de grabar el programa que no sabe cuándo podría aparecer en televisión, pero al finalizar no se despidió de Maca, porque de los demás no sintió la misma actitud.

“Me faltaron al respeto y lo que pasa es que yo les digo sus verdades a las malas personas. Mi versión es esa, yo nunca hablo si no tengo los pelos de la burra en la mano, soy de mecha corta cuando hay injusticias”, señaló.

Sobre la problemática con su hijo, Adame señaló que el problema con su hijo Diego tiene que ver con que tomó partido por su madre en el proceso de divorcio.