Fallece en Kenia sobreviviente de atentado en las torres gemelas

México.-Michael Cohen, exabogado del presidente estadounidense, Donald Trump, admitió este jueves que le pagó a un hombre en 2015 para manipular encuestas online para favorecer al magnate inmobiliario al inicio de la campaña electoral.

Cohen confirmó así un informe de The Wall Street Journal que indicaba que a principios de 2015 le pagó al jefe de una pequeña compañía tecnológica, John Gauger, para que hiciera un programa que le diera muchos votos a Trump en un sondeo online de la cadena de noticias CNBC.

El procedimiento fue repetido luego en una encuesta online del sitio web Drudge Report, popular entre los conservadores. Cohen, que también le pagó a Gauger para crear una cuenta en las redes sociales para promoverse, confirmó los elementos principales de la información publicada por el periódico.

“Lo que hice fue por orden y para el único beneficio de @realDonaldTrump @POTUS. Lamento profundamente mi lealtad ciega a un hombre que no lo merece”, escribió en Twitter.

As for the @WSJ article on poll rigging, what I did was at the direction of and for the sole benefit of @realDonaldTrump @POTUS. I truly regret my blind loyalty to a man who doesn’t deserve it.

— Michael Cohen (@MichaelCohen212) January 17, 2019