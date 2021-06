La poeta Laura Yasan, poeta argentina nacida en 1960, murió a los 60 años. La encontró muerta su hija, el domingo. Se habría suicidado.

La poeta coordinó talleres de escritura en distintas unidades penitenciarias, institutos de menores, hogares de ancianos, bibliotecas municipales y en forma privada.

Yasan concebía el poema como “un acto de valentía” y creía que esa fuerza reside “en el coraje de atreverse a decir; que la poesía es un arma y que para ser buena debe ser belicosa, debe provocar, remover, maldecir”.

La poesía del tango se da la mano con las letras del Indio Solari. Ella encontraba ahí una continuidad. “El Indio siempre habla de seres marginales, de estar re quemado, eso va muy al hueso de las personas.

Desde lo marginal, desde lo no convencional, no habla del hombre común, habla de los márgenes, de los bordes -decía en una entrevista con Miguel Martínez Naón para la Agencia Paco Urondo-. Es lo que me interesa, y prácticamente el eje de mi poética. Lo que está por caerse del cuadro”.