México.- Araña violinista picó a un hombre de 50 años que después falleció, debido a la mordida del arácnido en el municipio de Salvatierra, Guanajuato; el veneno dañó sus tejidos, riñones, pulmones y el corazón.

Mientras que, la Jurisdicción Sanitaria de la región, señaló que el hombre se agravó por la tardía atención, ya que ingresó al hospital civil de Salvatierra un día después de ser mordido.

Erika Andeliain, hija del paciente atacado por la araña violinista, compartió en sus redes detalles de lo que le paso a su papá, aseguró que no se atendió la herida pues no era la primera vez que enfrentaba una situación así.

“Lo mordió en la mano la madrugada del jueves y no le dio importancia ya que ocasiones pasadas igual lo mordió una y no ocasiono nada y como igual los alacranes no le hacían daño pensó que esta ocasión sería lo mismo, pero no”.