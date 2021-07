México.- Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente el Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que es falso que el Instituto esté en contra de la consulta popular sobre el juicio a los expresidentes de la República.

“Ante quienes mienten afirmando que el INE no quiere la consulta, es muy importante aclarar que si la campaña de difusión iniciará hasta este jueves 15 de julio, no antes, esto se debe a una decisión que adoptaron las mayorías en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, en donde se decidió mover la fecha de entrada en vigor de la convocatoria del pasado mes de octubre, como se planteaba originalmente, hasta este jueves 15 de julio. Es decir, eso no lo decidió el INE, lo hizo la mayoría de ambas cámaras”, afirmó.

El presidente del Instituto remarcó que pese a ello, los preparativos de la consulta que se realizará este primero de agosto, avanzan conforme a lo planeado. Explicó que desde hace más de un mes el organismo electoral tiene canales de información para que la ciudadanía sepa de esta consulta y se informe adecuadamente sobre los detalles de este importante ejercicio de democracia participativa.

Sostuvo que el compromiso del INE con la democracia es indeclinable y está al servicio exclusivamente de la ciudadanía, por lo que ya se está preparando la campaña de difusión de la consulta popular.

Córdova Vianello subrayó que esta será la primera consulta ciudadana a nivel federal que se organice “con los parámetros de profesionalismo, calidad técnica y certeza que el INE imprime a los procesos electorales”. Recordó que será la consulta popular más amplia de las que se hayan realizado, pues “por primera vez en la historia cada uno de los más de 93 millones de mexicanas y mexicanos inscritos en la lista nominal de electores tendrán una boleta esperándolos para participar en las mesas receptoras”.

Informó que ya se han integrado las más de 57 mil mesas receptoras del voto que se planea instalar, las cuales serán operadas nuevamente por ciudadanas y ciudadanos que aceptaron colaborar con el INE, al igual que ocurrió en las elecciones del pasado 6 de junio.

“Gracias al compromiso de la ciudadanía con la democracia, hasta este fin de semana ya se habían entregado nombramientos a más de 236 mil funcionarias y funcionarios de mesas receptoras del voto. Esto es el 83% de las personas requeridas, y de ellas se han capacitado 228 mil, el 80% del total que necesitamos, lo que nos permite afirmar que la consulta va y va muy bien”, aseguró Lorenzo Córdova.

El consejero presidente del INE exhortó a la ciudadanía a no hacer caso a los rumores y evitar la desinformación, e invitó a los interesados en saber más sobre la consulta popular a entrar a la página www.ine.mx/consulta popular, en la que se puede encontrar información confiable.