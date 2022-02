México. Análisis.- La consejera de la Memoria Histórica y Cultural de México, y esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, estuvo en Acapulco no hace mucho, anda en gira nacional promoviendo los “Fandangos por la Lectura”, que forman parte del programa de la Estrategia Nacional de Lectura del gobierno de su esposo.

La señora que también es escritora de historia y se asume como poetisa, “describió los libros como un instrumento hacia la libertad, la cual no se regala ni se pide, se conquista”, dicen las notas de prensa que dijo.

Allá en Acapulco, dijo que “una forma de conquistarla (la libertad) es a través del desarrollo de la consciencia, la consciencia es la que nos permite tomar decisiones, caminar, defender lo que pensamos, decírselo a quien tengamos que decir sin remilgos”, manifestó.

Para este evento de supuesta promoción de la lectura, en el Fuerte de San Diego, se movió mucho recurso humano, incluso hasta la gobernadora de Guerrero asistió, aunado a otros gastos que son invisibles e incuestionables, pues la transparencia no llega a tanto.

Ahí, frente a 200 alumnos escogidos y distinguidas personalidades que no leen nada, la esposa de AMLO habló de defender la libertad siempre, “la libertad de consciencia, la de sus comunidades, de sus casas, de su nación y del mundo”. Asume que el libro es libertad, cuando solo es papel impreso, la gente es libre y lucha por la libertad aún sin haber leído.

Luego de esta retahíla de lugares comunes, bastante ofensivos a la inteligencia lectora, se dio paso a la participación del actor guerrerense Dagoberto Gama, uno que usan para todo tipo de cosas, quien habló de su gusto por Kalimán, y luego mencionó una lista de autores que luego, luego se ve que solo conoce de nombres: Juan Rulfo, Gabriel García Márquez y José Agustín, porque al final dijo que el libro que más le gustó fue “Picardía Mexicana”, (un libro de chistes, la mayor parte de ellos cargados de machismo y de connotaciones sexuales hacia la mujer) de José Agustín, dijo, cuando el autor es Armando Jiménez, arquitecto e ingeniero mexicano y alburero.

Bien dicen que los prejuicios de una sociedad están reflejados en su población lectora.

En fin, más allá de esas expresiones de la ignorancia, de la falta de una correcta instrucción lectora, y de las ganas de aparecer siendo lo que no se es, lo que importa es la política cultural del gobierno de este país. Una política cultural que, según ya hemos visto en sus propios representantes, es bastante vulgar.

¿Cuál es el alcance social y el impacto cultural de esos fandangos que no sea otro que saciar la necesidad de autoreconocimiento?; hacerse notar ante los cuates de provincia como intelectuales o cuando menos como escritores. Entonces, sacar de paseo al ego para darle brillo en reuniones estrictamente vigiladas, con un puñado de invitados escogidos, no es lo que se llama una política cultural de Estado, ¿o sí? Hay que decirlo, ¿no? en eso consiste la libertad, ¿o no?

La identidad lectora

México no tiene mucho de haberse interesado en la lectura como política nacional, aparte del esfuerzo enorme y casi personal que hizo José Vasconcelos y luego Jorge Torres Bodet, muy poco se ha logrado como política de Estado.

En México la lectura fue entendida como una obligación, es decir, debes leer para superarte, para no ser burro, para transformarte en alguien útil, la lectura está entendida como una especie de herramienta para hacer algo, incluso dice nuestra primer historiadora del país que es herramienta para la libertad, pero todas esas cosas que dicen son falacias, la lectura no tienen ninguna de esas utilidades, la lectura debería ser un simple acto vital como cualquier otro, como respirar, como jugar, como ver, como asombrarse de ver, es una actividad formadora, recreadora, motivadora de la imaginación y la creatividad, es lo que debería ser. No es obligación leer, ni tampoco si no lees no vas a ser alguien socialmente útil. La lectura no ha impedido que existan muchas lacras que siguen dañando al país con sus mentiras y abusos.

Entonces, desde la “visión” de que la lectura es un útil, una herramienta para algo, para la libertad repiten algunas, este país comenzó a interesarse por la lectura, pero más que por la lectura, por el analfabetismo que estaba muy recio en ese entonces.

En 1920, José Vasconcelos aplicó en beneficio de los sectores populares de la población la primera campaña contra el analfabetismo de que se tiene memoria en México. Organizó misiones culturales y abrió bibliotecas. Editó masivamente a los autores clásicos. Ésta fue una política editorial sin precedentes que hasta la fecha nos sorprende por su alcance e impacto.

En 1934, nace el Fondo de Cultura Económica (fce). Editorial del Estado con 88 años de existencia. Durante mucho tiempo fue un referente obligado en materia de política editorial con el objetivo de difundir la ideología nacionalista del Estado mexicano, pero también así fue un nicho para que la intelectualidad mexicana, filósofos, escritores, investigadores, tuvieran apoyo y promoción. Hoy publica solo los libros de la industria de Paco Taibo II y sus cuates guarros.

En 1959, nace la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Creada por Jaime Torres Bodet, y a partir de ahí hay mucho silencio que se rompe hasta finales de los años 70.

Las políticas de la lectura y el libro

Para tener una idea más o menos panorámica de lo que han sido las políticas del libro y la lectura en México y compararlas para poder evaluar el momento presente, debemos hacer el siguiente repaso histórico, así tenemos que el 12 de noviembre de 1979 se crea el Día Nacional del Libro, el cual tiene su origen en el decreto presidencial del día 6 de noviembre de 1979, durante el gobierno de José López Portillo.

Esta será la primera iniciativa como política de Estado, más o menos formal, encaminada a la amplia promoción de la lectura y del libro. El decreto señala que los estados y municipios mexicanos, y las instituciones educativas y culturales, así como editoriales y organismos gubernamentales, realizaran y difundieran actividades culturales, promocionando el hábito de la buena lectura, y que brindaran el espacio para exaltar la importancia del libro como aliado del enriquecimiento y desarrollo cultural y educativo en México.

También como industria, el libro comienza a promoverse; tan es así que en 1979 la Dirección General de Publicaciones y Bibliotecas de la SEP publica en coedición con la editorial Salvat, la Enciclopedia Colibrí, en dos formatos. La primera se centró en la colección completa empastada de 10 tomos que se podían adquirir en librerías y tiendas especializadas en material escolar de la época. Mientras que la segunda llegó por medio de fascículos en los puestos de periódicos, fue una enciclopedia muy linda, para muchas y muchos fue nuestro primer material de lectura formal.

Asimismo, en 1975 se crea el comité para el desarrollo de la industria editorial y comercio del libro (Codiecli), con el objetivo de la promoción del libro con enfoque cultural y comercial y en 1979, se crea la Feria del Libro de Minería. La más antigua del país, pero es una iniciativa de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

Durante el periodo de López Portillo (1976-1982) estas serán las únicas iniciativas y acciones que hagan desde el gobierno por la lectura y el libro, pues la corrupción fue el miasma que pudrió todo en ese sexenio.

Neoliberalismo y lectura

Le siguió el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), un gobierno que a diferencia del populismo de López Portillo, es de corte neoliberal, no obstante, hasta la fecha, es el gobierno que más hizo por la lectura y el libro.

En 1982, crea Educal, una sociedad anónima encargada de la comercialización y distribución de las distintas publicaciones de las instituciones culturales del país.

De la Madrid crea el Programa Integral de Fomento a la Industria y el Comercio del Libro 1986-1988, una mancuerna vital: comercio y promoción para darle existencia y movilidad al libro; la política de ese momento buscaba una sociedad lectora con acceso al libro y materiales impresos.

Se funda la Feria del Libro Infantil y Juvenil; el Programa Nacional de Bibliotecas Públicas 1983-1988; y la Red Nacional de Bibliotecas 1983; en este periodo, la promoción de la lectora cobra gran importancia.

También se instituye la Dirección General de Bibliotecas (DGB) en 1985 por un acuerdo del entonces secretario de Educación Pública, Jesús Reyes Heroles.

Asimismo, en 1986 se crea “Rincones de lectura”, un programa de la SEP que sobrevive hasta la fecha, su objetivo es la promoción lectora en escuelas primarias. Distribuía colecciones bibliográficas en escuelas primarias federales, permitía a niños y adultos tener contacto con los libros y otros materiales. El programa publicó 446 títulos, 398 para niños y 21 para maestros y 27 para padres de familia, quien sabe si a esta fecha aún siga con esa vitalidad.

Y aunque no es parte de una iniciativa del gobierno federal de Miguel de la Madrid, se instaura en 1987, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (Fil). Creada por iniciativa de la Universidad de Guadalajara.

La era Salinista

Con Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), se separan cultura y arte de la educación y se crea el Conaculta; se moderniza y se especializa la burocracia cultural. Esta política de Estado tiene repercusiones amplias y diversas en todos los ámbitos culturales del país.

En 1989, se crea el Programa Nacional de Lectura, a cargo del recién creado Conaculta; su objetivo era sacar a la lectura del ámbito académico y llevarlo a los espacios sociales lo mismo que hasta hoy pretende hacer la Cuarta T sin lograrlo. Se impulsa para ello el “Proyecto Leer es Crecer” (1989) y el “Proyecto para el Fomento de la Lectura en Escuelas Primarias”.

Con Salinas de Gortari, las políticas editoriales y de promoción del libro pasan a ser claves en los indicadores macroeconómicos, pues debido a la globalización incipiente, la lectura es un indicador de desarrollo en la evaluación de organismos internacionales; pero pese a todos estos esfuerzos, los lectores no aparecen por ningún lado, la industria del libro no desarrolla, sobrevive. El mexicano es renuente a leer.

Ernesto Zedillo (1994-2000), continúa con la inercia Salinista pero con notable disminución, se crea la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro y el “Programa Nacional Año de Lectura 1999-2000, asimismo, en 1996, el Programa Nacional de Salas de Lectura y mediadores de lectura, quizá el programa más añejo de promoción lectora que aún sobrevive hasta la fecha en el abandono y con severas deficiencias por quienes han estado a cargo.

Luego sigue el periodo de Vicente Fox (2000-2006), quizá el presidente más iletrado, como lo fue López Portillo, tuvo la política lectora más desastrosa de los últimos 30 años: el “Programa Hacia un País de Lectores”, el “Programa Nacional de Lectura” y la construcción de la Biblioteca José Vasconcelos, son fracasos en materia de fomento a la lectura. Dicen algunos que quizá el único acierto, muy tímido y casi nulo, fue el establecimiento de bibliotecas de aula, hoy casi inexistente.

Dónde están los lectores

El Programa Hacia un País de Lectores (2001). Se planteó como objetivos optimizar recursos con un programa de reimpresiones y uno de coediciones, promover la lectura con campañas y programas en medios de comunicación, aumentar el número de bibliotecas y salas de lectura en el país, construir la biblioteca digital y proliferar las librerías mediante franquicias como Educal. ¿Qué queda de todo eso? Cuál es el bien para el país, ¿dónde están los lectores?

El 23 de julio de 2008, Felipe Calderón (presidente 2006-2012) promulgó otra Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, ahí reconoció una verdad de Perogrullo: que la falta de lectura en nuestro país es un problema crónico, por eso, ahí mismo, instruyó a la secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, a acercar los libros a la gente a través de un paquete de ellos a las viviendas populares. ¿Qué más se puede decir de este periodo de gobierno sobre promoción de la lectura y el libro que no sea oprobioso? Calderón entendió la cultura como entretenimiento. Los resultados están a la vista: “la falta de lectura en nuestro país es un problema crónico”.

En fin, hasta aquí el recorrido para no hacer más tediosa esta lectura, del periodo de Enrique Peña Nieto no abundaremos porque en realidad nada hizo para la promoción de la lectura y el libro, sus informes son fantasía, simulación y mentira. De los escritores favoritos de este régimen corrupto, destacan: Ignacio Padilla, Jorge Volpi, Enrique Krauze, etc, etc,.. Se nos pasaba, el Programa Nacional de Fomento a la Lectura, de Peña Nieto hizo énfasis en que uno de sus ejes principales era el impulso de acciones en comunidades afectadas por la violencia y la pobreza.

Los nombres de los titulares de Educación Pública y de Cultura, Aurelio Nuño y Rafael Tovar y de Teresa (que por cierto fue mentor de la actual secretaria de Cultura de AMLO que la puso en Culturas Populares) solo nos recuerdan que lo que hubo en la SEP y en Cultura en el periodo nietista fue una inmensa corrupción y robo a la nación en todos los ámbitos como ya ha venido quedando demostrado, así que nos pasamos directo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con el que comenzamos este artículo.

AMLO, la corrupción cultural

Ahora bien, hicimos todo este largo y tedioso recorrido solo para para poder preguntar, ¿qué de avanzada y diferente tiene la “Estrategia Nacional de Lectura” que presentó López Obrador que sea mejor y pueda superar lo que hizo Miguel de la Madrid? Lo comparamos con este presidente, pues fue el que tuvo la política del libro y fomento a la lectura mejor articulada de todos, y también porque al gran presidente de la historia, le gusta que lo comparen con cosas buenas; incluso, Salinas que, con todo y corrupción, fue un creador de instituciones.

Entonces: ¿dónde está pues la política de fomento a la lectura de AMLO?, ¿y dónde están los nuevos lectores que ha logrado formar esa política en los últimos tres años? ¿Dónde están los resultados históricos que se esperaban? Acaso esa política es el circo que hace Paco Taibo II que solo promociona libros de su proyecto familiar? ¿Acaso en los plagios de políticas culturales que hace la corrupta secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro que hasta en la compra de petates se roban el dinero público? Acaso en los tópicos del activismo ramplón que pretende instituir como ejes rectores de la cultura comunitaria? ¿Dónde están los lectores? ¿Cuáles son los resultados tangibles?

El problema y el error de la estrategia nacional de Lectura del presidente que dice fue amigo del poeta Carlos Pellicer, al que no le gustaba leer ni nunca tuvo una biblioteca que heredar, es habérsela confiado a simuladores y corruptos. Es también tener muchos y muchas que mandan y compiten por reflectores y quieren engordar el ego, como su esposa la señora historiadora y poeta que por su lado hace sus fandangos.

Ya no hablemos de la inopia de Bellas Artes en la promoción y difusión de la lectura y el libro, su titular, Lucina Jiménez López, una señora sempiterna con un ego igual de grande que su miedo a las críticas, prefiere no hacer nada, que todo siga igual. López Obrador cometió un homicidio cultural y artístico al nombrar a estas rancias personas en cargos que requieren vitalidad, actualidad, inteligencia y sobre todo, sobre todo, creatividad y verdadero humanismo.

Ya casi van para cuatro años de gobierno de la 4t, el tiempo ya se acaba, el tic, tac del reloj político suena cada vez más fuerte, al presidente no le alcanzó el tiempo para consolidar su gabinetazo histórico; no le alcanzó el tiempo para descentralizar nada, colocó remedos de hombres y mujeres honestos que quiso vender como los paladines de la decencia al frente de las instituciones del país, pero solo eran los mismos y las mismas corruptas de siempre, ¿dónde están los lectores de este país?, perdidos entre la mediocridad, la simulación y la corrupción, el cuento de Monterroso vuelve a tener vigencia.