Ciudad de México.- Rayados de Monterrey dejó escapar la ventaja en el primer tiempo y lo pagaron con un 3-1 en su visita a los Bravos de Juárez.

Para Javier Aguirre, el cuadro norteño no estuvo a la altura del partido y les costó por falta de intensidad en lapsos del mismo.

“Fue un querer y no poder. Hay que felicitar al rival e ir adelante, no hay de otra. Carecimos de intensidad, no estuvimos a la altura, al 1-0 fuimos reconocibles, pero esos dos goles nos mandaron desconcertados y ellos manejaron bien los tiempos”, declaró un puntual “Vasco” Aguirre.