Ciudad de México.-El ex presidente Felipe Calderón informó que dio positivo a covid-19, por lo que se mantendrá aislado y en reposo hasta que se recupere de la enfermedad. A través de Twitter, el fundador de México Libre detalló que los síntomas de covid, los cuales tiene, son leves y se encuentra bien.

Felipe Calderón lamentó no poder acompañar a varios candidatos de la a coalición PAN, PRI y PRD en sus respectivos cierres de campaña.

“Les comparto que me hice una prueba #COVID y salió positiva. Por fortuna los síntomas son leves y estoy bien, me encuentro aislado y en reposo. Una disculpa por no poder acompañarlos en sus cierres de campaña. Hay que ir a votar el domingo y cerrarle el paso al autoritarismo”, informó en Twitter.

Felipe Calderón fue presidente de México de 2006 a 2012 arropado por el Partido Acción Nacional (PAN), aunque su llegada a Los Pinos fue cuestionada por el ahora mandatario Andrés Manuel López Obrador quien lo acusó de ganar el cargo por un fraude electoral.

Tras finalizar su presidencia, Calderón estuvo apartado de actividades públicas, pero en los últimos años reapareció y, junto a Margarita Zavala, quisieron crear un partido político llamado México Libre, pero las autoridades electorales les negaron el registro tras detectar inconsistencias en la obtención de apoyo.