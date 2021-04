México.- A Félix Salgado no le importa Morena como partido, ni le importa Guerrero, ni le importan sus seguidores a los que solo ve como cosas desechables.

Lo que le importa es quedarse con una candidatura donde pueda enriquecerse aún más; una candidatura con la que pague los apoyos que ha recibido de fuentes oscuras que le pidieron 100 millones de pesos anuales del presupuesto público si queda como gobernador. Claro que la repuesta que va dar si alguien le pregunta por esto es que es parte de la guerra sucia del prian y de las mujeres que lo acusan de acoso y violación sexual.

¿Quiénes son esas fuentes oscuras? Solo deben poner atención en quiénes son las fuerzas que lo respaldan, aparte del presidente. Por ejemplo, en el Tribunal Electoral, hay un magistrado al que sabiamente le apodan el “magistrado billetes”, lo demás es cosa de su imaginación y de poner atención.

Félix es Félix, un ambicioso vulgar, no le mueve el bienestar de nadie que no sea su propia familia, por eso quiere heredar a su hija el cargo, si no es él.

Félix quiere apantallar a las autoridades con el petate del muerto. Les grita a los del INE, a los del Tribunal, a los que considera unos chilangos cobardes y pendejos, que les va a llevar todo el pueblo de Guerrero si no le dan su candidatura. Pero Félix es puro hocico, no hay ningún pueblo de Guerrero respaldándolo. Lo que hay son algunos cientos de sus seguidores, de candidatos y aspirantes a cargos públicos que están interesados porque creen que les va cumplir si le regresan su candidatura.

No estamos diciendo que Félix no tiene gente, claro que tiene, pero no es todo el pueblo de Guerrero, porque todo el pueblo de Guerrero necesita trabajo, necesita dinero y por eso el pueblo de Guerrero trabaja todos los días. Hay algunos que viven de la dádiva, pero tampoco son todo el pueblo de Guerrero.

Los que andan con Félix no necesitan trabajar y no necesitan dinero, por eso pueden perder el tiempo por ahí. Quizá los que andan con Salgado sean empresarios muy ricos que no tienen necesidad de trabajar, maestros a los que la UAGro y las SEG les paga sin trabajar, algunos padres de familia irresponsables que se escapan del trabajo para ir a una manifestación que no les va a dejar nada, y de paso uno que otro desempleado que piensa que Félix le va a dar trabajo. No les mueve más que eso, nadie defiende la democracia allí porque ni saben qué diablos es eso.

La pregunta es ¿por qué Félix no tiene apoyos en Acapulco? ¿Por qué solo unos puñados de tarugos han salido a dizque protestar, entre diez o veinte gentes con pancartas? La respuesta es sencilla: porque Félix se pasó lanza con Acapulco, aparte de que vendió la ciudad a dos grupos del narco y provocó el “chorriadero” de sangre que se conoce, se robó el presupuesto público a mansalva. De ese dinero robado compró la franquicia de la Jornada, ese periódico ladino y corrupto, que justifica cualquier cosa a cambio de dinero. Pagó 15 millones de pesos por la franquicia, dicen algunos jornaleros.

Con Félix Salgado comenzó la deuda impagable que hoy tiene a CAPAMA en quiebra, el organismo operador del agua potable de Acapulco, por eso sigue el problema del agua en ese municipio, y todo esto se puede comprobar yendo a los registros contables. Tan solo en 2007, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 32 millones de pesos que el que dice que defiende la Cuarta Transformación nunca subsanó.

El Toro dejó Acapulco peor de que como lo encontró cuando asumió como alcalde, pero sobre todo, nadie le perdona los miles de muertos que generó la guerra de pandillas que su ambición provocó.

En fin, a Félix no le importa nadie, pero ahí andan de tarugos rascándole las bolas de al Toro creyendo que les va a dar algo. Salen a gritar creyendo que defienden la democracia, primero ¿cuál democracia? ¿La ambición personal de un grupo? ¿Cuál Cuarta Transformación? ¿La que aplicó en Acapulco cuando fue alcalde? ¿O acaso hay alguien tan insensato que asegure que el Félix de hoy es diferente: es menos mentiroso y menos rufián que el gobernó Acapulco? Pobres los que le creen.

Marcial Rodríguez y Félix Salgado destruyeron a Morena en Guerrero. Se repartieron las candidaturas de acuerdo a sus intereses particulares afectando los derechos de cientos de militantes. Usaron las estructuras del partido para llevar a cabo sus propósitos personales.

Si alguien todavía se pregunta por qué Morena va a perder en Guerrero y en Acapulco, estas es la razón: no hay ninguna motivación, no hay ninguna razón honesta para apoyar a los candidatos corruptos de Morena. No hay transformación con los mismos podridos de siempre. Ningún voto a un partido que miente y manipula a sus militantes, ningún voto a quienes usan a los ciudadanos para enriquecerse. Ningún programa social se va a perder, esos ya están en la Constitución y no son propiedad de ningún partido político.