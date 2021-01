Guerrero. Opinión.- Félix Salgado Macedonio, virtual candidato a gobernador por Morena, ya no puede evadir el tema de la demanda que existe en su contra por presunta violación a una empleada cuando era director del periódico La Jornada en 2016.

Durante todo el día de hoy se buscó una entrevista con el senador Félix Salgado Macedonio, virtual candidato a gobernador por Morena, para que fijara una posición respecto a la denuncia por violación en su contra, hecha por una empleada cuando era director del periódico La Jornada en 2016.

Su responsable de prensa informó a BP que “Félix no hablará del tema y lo aclarará si es necesario con las autoridades”.

Ayer comentábamos que es necesario que el exalcalde fije una posición clara y precisa sobre el delito que se le imputa, porque necesita legitimidad y credibilidad para ser el candidato de unidad que requiere Morena para ganar las elecciones del 6 de junio de 2021.

En declaraciones hechas en Chihuahua en una conferencia de prensa, Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Nacional de Morena, dijo este día que el senador con licencia tendrá la oportunidad de aclarar las acusaciones.

Si Félix Salgado Macedonio está seguro que no cometió ninguna agresión sexual en contra de su ex empleada y que las fotografías y pruebas presentadas en los anexos 5 y 7 de la demanda, son falsas o montadas, y no corresponde al lugar, tiempo y circunstancia de los hechos, deberá demostrarlo con pruebas fehacientes para que no quepa lugar a ninguna duda.