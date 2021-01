Guerrero. Opinión.– La decisión que tomó el Comité Ejecutivo Nacional de Morena el pasado 29 de diciembre de 2020, de nombrar al senador Félix Salgado Macedonio como su Coordinador Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero y virtual candidato a Gobernador del estado, podría ser el principio del fin del sueño de Andrés Manuel López Obrador de cambiar la moral pública y política del país en los tres años que le quedan a su gobierno.

De los 14 nombramientos que anunció Mario Delgado Carrillo durante todo el mes de diciembre pasado, el de Guerrero es el más polémico y complicado de todos, ya que el personaje elegido para representar a la 4t en la entidad suriana, tiene una carpeta de investigación por violación a una de sus empleadas cuando era director del periódico La Jornada entre 2014 y 2016.

Con el argumento de que “el pueblo manda”, tanto Andrés Manuel López Obrador como Mario Delgado Carrillo, ven bien y con buenos ojos que Félix Salgado Macedonio encarne los principios de no mentir, no robar, no traicionar al pueblo y sea la cara de la nueva moral pública y política del país.

En esta lógica de que el pueblo manda y no se equivoca, Mario Delgado y las comisiones de encuestas, elecciones y de honor de Morena, obviaron la voz de la víctima, quien a través del diario Milenio hizo pública la carpeta de investigación por violación, donde supuestamente hay videos, fotografías y pruebas toxicológicas que implican al virtual candidato de Morena en Guerrero.

Sin embargo, y de acuerdo con declaraciones del senador Salomón Jara, se cree que a la hora de evaluar los resultados de las encuestas realizadas -de las cuales por cierto no hay certeza de que realmente se hayan aplicado-, sí valoraron y tomaron en cuenta todos los aspectos de cada uno de los 18 o 6 aspirantes que participaron en el proceso interno de Morena, porque tampoco se tiene certeza si al final evaluaron a todos o solo a 6 como anunció Mario Delgado el 17 de diciembre de 2020.

Pacto entre carnales.

Es decir, que las tres comisiones de Morena, a pesar de tener conocimiento de esta carpeta, decidieron darle solo el valor político al tema, con la narrativa de “por qué se hace pública en tiempos electorales”, sin ir más a fondo del asunto.

No hubo sobre la mesa de discusión si la persona que el “pueblo eligió”, contaba con suficiente calidad moral y ética que el partido del presidente de la República tanto se empeña en decir que “ahora ya cambió, que ahora es distinto”, y que ahora existe una purificación moral de la vida pública del país.

Hay que recordar que el pueblo también se equivoca y la historia reciente del país así lo ha demostrado. El pueblo se equivocó cuando eligió a Vicente Fox y no a Cuauhtémoc Cárdenas como presidente de México en el 2000. El pueblo también se equivocó cuando volvió a depositar su confianza en el PRI en el 2012 y eligió a Enrique Peña Nieto por encima de Andrés Manuel López Obrador.

Por el bien de esta supuesta nueva moral pública del país que pregona AMLO y su Cuarta Transformación, el senador Félix Salgado Macedonio está obligado a fijar una posición clara y precisa sobre este tema, porque hasta el día de ayer, su estrategia ha sido ignorar y evadir.

No obstante, la realidad no se puede evadir ni ignorar, ya no es suficiente que el virtual candidato de Morena en Guerrero, el que representará los ideales de la 4t, siga respondiendo que es “guerra sucia”, y que él es una persona honesta e íntegra.

Es necesario que por la legitimidad y credibilidad que necesita su nombramiento, informe de frente, dé la cara en este tema, y si como él ha dicho, todo esto es un montaje, deberá probar que lo es y señalar a quién lo hizo, de lo contrario, este asunto lo perseguirá toda su vida y no sólo por la cuestión puramente político-electoral.

Félix Salgado no tiene otra opción más que enfrentar estos señalamientos. Es urgente y necesario que aclare todas las dudas generadas, que les diga a los que no mencionaron su nombre en las encuestas que todo es falso, que todo es una calumnia, que esa carpeta es un montaje y que él jamás cometió acto de violación alguno. De no hacerlo así, de frente, será muy difícil que alcance la legitimidad y la credibilidad que necesitará para garantizar el triunfo de Morena, no solo de la gubernatura, sino de los 9 distritos federales, diputaciones que finalmente son las que le importan a AMLO para volver a tener la mayoría en la Cámara de Diputados