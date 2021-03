México. Opinión– La hora cero para Morena y Félix Salgado ya llegó. Morena deberá enfrentar este día si persiste en su necedad de matar las expectativas de la gente en un cambio verdadero, al validar la candidatura del senador acusado de presunta violación, o por congruencia la rechaza y valida sus propios principios y Estatuto, su autosustentación y sobrevivencia para convertirse en una verdadera alternativa de futuro con porvenir.

La segunda opción es la complicada, se requiere mucha solidez ética, mucho valor para reconocer las equivocaciones, enfrentarlas y comprometerse a resarcir el daño generado.

Las instituciones están dirigidas por personas, personas que no quieren sentir culpa y que prefieren desplazarla hacia cualquier parte: que otros paguen por sus malas decisiones, la sociedad, el pueblo, la familia, los hijos, por eso dice el presidente, que “el pueblo decida”, o sea que el pueblo pague lo que él decide.

El problema de fondo es la falta de aceptación de los errores. Félix Salgado es un error de la política y por ende de la propia sociedad. Félix encarna al pueblo, la polis. Es el hijo desobediente del pueblo, que nunca se corrigió a tiempo. La permisibilidad genera tragedias. El pueblo nunca se interesó en recriminarle sus conductas, por lo contrario se le reconocía su machismo, su irreverencia, su arrojo, era ejemplo de éxito, muchas mujeres lo buscaban y lo buscan; los hombres lo ven como el modelo a seguir; elevó a suprema estrategia política lo abyecto, la mentira, la manipulación.

En México y en Guerrero hay muchos y muchas Félix Salgados, por eso es tan ambivalente el juicio, hay más identificación con esta conducta que rechazo, el rechazo de algunos en realidad es una impostura, se da cuando la acusación detona otras cosas internas, entonces se traen a colación viejas rencillas, viejas afrentas, envidas, venganzas, otros motivos que no son el motivo. Otras causas que no son la causa que buscan, presionan para hacerla real, adjuntando fragmentos reescritos de memoria, supuestos y conjeturas. Esto nadie lo acepta, esto enoja aún más.

Por eso, para desplazar, evadir, la responsabilidad y la culpa, cuando ya los argumentos para sustentar las falsas narrativas se han agotado, porque la verdad se va abriendo camino lentamente, lo que resta como última defensa es la autovictimización como clausura a la responsabilidad ética y moral. “El único culpable es Félix”, dicen, porque él hizo lo que hizo, nadie más, aseguran, pero tampoco es cierto. Este es el mismo caso que justifica la violencia como medio para lograr justicia. Lo que pasa es que se sienten cómodos con esa especie de venganza que confunden con justicia.

Hasta donde es verdad, Félix Salgado aún no es culpable de nada, pero ya destruimos su dignidad humana. Ya linchamos al ser humano que hay ahí, y tan lo hay, porque apenas hace algunos años todos coincidían en que era una persona magnífica, alegre, ocurrente, un buen padre.

Personas que son incluso peor que Félix: mentirosas, ruines, manipuladoras, sin empatías por lo verdaderamente humano, ni corazón, lo juzgaron adelantadamente y destruyeron su humanidad, su dignidad. Félix es antes que todo, un ser humano. ¿Quién se hará responsable del daño sicológico que ha sufrido, de la exclusión, de su estigmatización, del rechazo que sufre? No somos mejor que Félix, porque no ha sido declarado culpable de nada.

El linchamiento, la estigma y la exclusión contra Salgado es un castigo adelantado, es ilegal, es inmoral y es indigno de personas civilizadas. La multitud corriendo tras el monstruo social, nuestro hijo, con antorchas, nos retrograda a la edad media. Es el Frankenstein de Guerrero.

El problema es la aceptación de los errores, nuestro problema son los sentimientos mal fundados por la mala interpretación de las cosas y de la realidad. Interpretamos mal porque explicamos el mundo desde nuestros propios prejuicios y complejos, desde nuestras personales patologías. Tenemos dañado el fino mecanismo del juicio, porque ignoramos, porque algunos son más emocionales que otros, y porque muchas veces la ignorancia, los prejuicios, los complejos se imponen sobre el juicio claro, sabio, empático y prudente. Todo esto es Félix, pero también todo esto somos nosotros.

Ahora bien, El problema de fondo es la falta de aceptación de los errores. La sociedad, es decir, las personas como tú o como yo, debemos asumir que Félix es inocente hasta que no se demuestre lo contrario y se debe tratar y respetar como tal. Pero también, Félix debe reconocer que es presunto culpable y como tal debe de proceder.

Esto quiere decir, que éticamente no debería buscar ser gobernador de 3 millones de personas. Mucho menos debería recurrir a todo tipo de mentiras, simulaciones, amenazas, tergiversaciones, falacias y manipulación de la ley y la política para imponerse, porque hacer todo eso, que ya ha hecho, sí lo fundamenta como culpable.

De lo que Félix sí es culpable y eso es una verdad a priori, es de sus acciones para buscar imponerse como candidato a gobernador de Guerrero, cuando ética y moralmente está imposibilitado.

Es responsable de manipular a sus seguidores, de usar sus relaciones de poder y su dinero para torcer la ley; de usar su privilegiada posición de senador y amigo del presidente para no responder ni aclarar públicamente las acusaciones. Es responsable de ocultar ilegalmente sus bienes que deberían ser información pública porque el pueblo le paga. Es responsable de la falta de empatía hacia sus acusadoras, dado que se presupone inocente. Entonces, todo este cúmulo de acciones lo hacer ver más culpable que inocente.

Félix Salgado que, si bien, aún no es culpable de lo que se le acusa, ha sido por la defensa que ha hecho el presidente y la corrupción de la fiscalía de Guerrero. Una fiscalía y un poder judicial omisos cuando les conviene, cuando así se les ordena, y en otras ocasiones, cumplidos al extremo de inventar pruebas y alegatos. Casos como el de Félix hay muchos en esa fiscalía pero como no se trata de senadores ni amigos del presidente ni del gobernador, ni de ningún magistrado, son tratados como enemigos y “la aplicación de la ley” es expedita, en esos casos, las órdenes de aprehensión se emiten sin razonar ni justificar nada.

Entonces, el problema es la aceptación. La fiscalía de Guerrero no acepta que ha cometido un grave error al no investigar profesionalmente una acusación, que no ha sido imparcial como está obligada por la ley, y no reconoce que es corrupta.

Entonces, la fiscalía buscará desplazar su responsabilidad, y creará una situación imaginaria para desplazar la culpa, quizá dirá que nunca encontró a la víctima, pero tampoco eso será creíble, pues delitos de esa naturaleza se persiguen de oficio. Y es obvio que no encontró a la víctima porque nadie en un caso similar quisiera que esa fiscalía la encontrara, pues no investiga para culpar a Félix sino para exonerarlo.

Recién, el periodista Misael Habana denunció que “La Fiscalía General de Guerrero solicitó al noticiero Al Tanto Guerrero, así como a la empresa Radiorama Guerrero entrevistas realizadas al ex Fiscal Xavier Olea Peláez, como pruebas para adjuntarlas en la investigación contra Félix Salgado Macedonio por presunto delito de abuso sexual”.

¿Qué tiene que ver una entrevista pública realizada a una fuente informativa con que la fiscalía no investigue a la “señora Paty”, cómplice del Félix en la acusación por violación? La fiscalía, hostiga a medios de comunicación, anda buscando como desplazar su responsabilidad por su falta de profesionalismo e imparcialidad y en lugar de investigar a Félix, busca culpar y llevar a juicio al exfiscal que dio a conocer esta aberración judicial.

El problema es la aceptación. Félix Salgado no acepta que está acusado de violación y se comporta con cinismo, desplaza su responsabilidad hacia la impunidad, se evade, se pierde en su propio mundo alucinante, donde se ve como gobernador reuniéndose con empresarios que se mueren de ganas de invertir en Guerrero porque hay un gobernador honesto, limpio y que defiende a las mujeres. ¿Cuántos empresarios y cónsules se querrán reunir con Félix en el futuro? Está por verse.

Los líderes de Morena por su lado, desplazan su responsabilidad en que ellos quisieran pero no pueden hacer nada. Es que ellos no mandan, entonces escudando su omisión ética en que ellos solo reciben órdenes como los policías, hicieron lo que tuvieron que hacer y por eso el futuro de ese partido se está yendo al carajo. Quizá el desplazamiento de la culpa para evitar resarcir el daño funciona un tiempo, pero no por mucho, es solo aplazamiento, dilación, autoengaño, al final deben pagarse las consecuencias de todo lo que hagamos o dejemos de hacer. Más sin embargo, ninguna razón es suficiente.