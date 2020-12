Guerrero. Opinión– A dónde quiera que vaya, Félix Salgado Macedonio siempre cargará con la loza de la negociación y el pacto de silencio que hizo con René Juárez Cisneros.

Es un político condenado a repetir siempre lo mismo: el engaño y la traición a sus ingenuos y entusiastas seguidores.

Cada vez que el oriundo de “Las Calendas” quiere un nuevo cargo de elección popular, vuelve a usar a esos ingenuos que lo han visto convertirse en un próspero empresario de medios de comunicación, entre otros negocios de los que nunca les dice nada.

Son la misma gente que en 1999 creyó que le robaron la gubernatura, cuando en realidad se la vendió al PRI de René Juárez Cisneros, hoy su gran carnal. Ni siquiera resentimiento le quedó de aquel supuesto robo. ¿Alguno sabe quién fue el intermediario de esa negociación en la cual Salgado vendió a sus seguidores? ¿Alguna vez se los ha explicado?

Andrés Manuel López Obrador, ha peleado toda su vida contra el fraude y la corrupción, jamás perdonó que Roberto Madrazo le haya robado la gubernatura de Tabasco.

Ahora, 21 años después de aquel penoso acuerdo por el que Félix abandonó la protesta y dejó como gobernador a uno de los mayores rateros que haya tenido Guerrero, el llamado “Toro sin Cerca” quiere repetir lo mismo. Manipula a su gente para su propio beneficio y el de su familia. Los únicos que han salido de la pobreza en Guerrero, tras más de 20 años de cargos públicos, son Félix y su familia. Entre muchos otros líderes perredistas.

Félix Salgado y Rubén Figueroa

Desde aquella vez en que Félix vendió a los guerrerenses al PRI, a cambio de un costal de dinero, nunca ha sido crítico, ni ha protestado jamás contra la corrupción y abuso de los malos gobernadores que ha tenido Guerrero.

¿Contra qué cosas se ha opuesto Félix en los últimos 20 años? ¿Acaso criticó la corrupción de Zeferino Torreblanca y las palizas le que metió varias veces a los que se manifestaban, incluyen a los normalistas de Ayotzinapa? ¿Acaso alguna vez criticó la corrupción de Manuel Añorve en Acapulco? ¿La de Evodio o Luis Walton? No lo hizo nunca porque fue cómplice de esa corrupción; cómplice de los que han dañado el patrimonio y el futuro de los guerrerenses.

¿Cuándo se le vio cuestionar los excesos de Ángel Aguirre, la corrupción y simulación de Héctor Astudillo? Nunca, por lo contrario, siempre fue alcahuete de todos esos gobiernos corruptos. Incluso, en algunos de esos tuvieron cargos de gobierno sus hijas.

¿De qué es luchador social el Félix? Ni siquiera en el caso de la desaparición y asesinato de los normalistas de Ayotzinapa se le vio condenar con fuerza este agravio. Ni siquiera apoyó a López Obrador cuando se enfrentó a Enrique Peña Nieto o Calderón.

Ahora otra vez lo mismo. Se lanza a buscar un cargo de elección popular confiando en su popularidad, una popularidad sustentada en el engaño, la manipulación de los ingenuos, los escándalos y la ignorancia de un sector social igualmente afectado.

Pablo Sandoval

Para que haya gente como Salgado, siempre tiene que haber un grupo de entusiastas que no ven más allá de lo que su emoción les dice. Se comprende que muchos y muchas guerrerenses se proyecten en la imagen de Félix, simpaticen con la mentira y la traición. Que les guste un tipo desmadrosón, aunque mañana lo acusen de violento, corrupto y machista.

También es normal que cierto tipo de guerrerense se niegue a ver la realidad, las evidencias, lo obvio. No acepten que se equivocan con Félix, eso es normal, está en su genética. Nunca reconocen que la cagan y aunque se den cuenta, aun así siguen en lo mismo. Quién sabe por qué diablos hacen eso.

Lo cierto es que los seguidores de Félix no pueden decir de dónde sacó el dinero para comprar la franquicia de la Jornada-Guerrero. Tampoco pueden decir cuál es su proyecto. Menos pueden decir dónde están las duras críticas, las protestas, contra los gobiernos corruptos que ha tenido Guerrero en los últimos 20 años y que hoy tienen a este estado empobrecido, con el menor desarrollo humano del país.

Los que siguen a Félix dicen que es mejor porque es guerrerense. Como si ser guerrerense fuese garantía de ser honesto. René Juárez también lo es, Manuel Añorve, Ángel Aguirre, Astudillo, Zeferino, Walton, Evodio, Adela, Beatriz, y son de lo peor.

Los argumentos que los felixistas usan contra Pablo Amílcar, nieto de uno de los hombres más íntegros que ha tenido el estado, don Pablo Sandoval Cruz, son estúpidos, para retrasados mentales.

Don Pablo Sandoval Cruz y Salgado Macedonio

Lo acusan de no ser guerrerense, cuando apenas hace cinco años fue candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, entonces no dijeron nada porque todos los que ahora apoyan a Félix, entre ellos Martín Mora, su esposa Guadalupe Eguiluz y sus hijas; Amalia y Celeste, que se han rotado la presidencia municipal de Tlachapa, estaban en el PRD y se burlaban de un partido como Morena.

Tampoco dijeron nada ahora que Pablo Amílcar fue delegado de los programas sociales del presidente AMLO, salvo los grupos filopriistas que se beneficiaban de la corrupción del programa del fertilizante. Una corrupción a la que Pablo Sandoval puso fin.

Entonces, hay que ser lo bastante idiota como para defender a Félix, contra toda evidencia en su contra. Se entiende que haya gente como Martín Mora y Celeste Eguiluz que lo apoyen, así como otros líderes que se enriquecieron del podrido PRD y que piensan que pueden trasladar esa corrupción a Morena, es normal que lo apoyen porque suponen que pueden sacar tajada si Félix queda como candidato a gobernador.

Los guerrerenses que apoyan a Félix, está bien que lo hagan. Se entiende que sufren de algún tipo de daño para ver por el bien común, para ser empáticos con la verdad y la justicia, eso es normal. En toda sociedad hay gente enferma que no se da cuenta que sus decisiones causan daño al otro y más cuando están fundadas en el engaño, la manipulación y tergiversación de las cosas.

Félix ha mentido y manipulado brutalmente a sus seguidores que han tomado la decisión de apoyarlo. Les ha dicho que Pablo Amílcar es un chilango. Les ha dicho que no es guerrerense, les ha dicho que lo quieren imponer, les ha dicho que le quieren robar la candidatura, les ha dicho que tiene 80 por ciento en la encuesta, les ha dicho cantidad de mentiras y ha tergiversado los datos y la información. Es un mentiroso muy enfermo.

Entonces, si todo esto hace Félix ahora que pretende ganar una candidatura en el partido que tiene como principios no mentir, no traicionar y no robar, ¿qué se puede esperar de alguien así como gobernador ya con todo el poder? Pobre Guerrero, la insensatez sólo puede condenarlo a tener el peor futuro posible. No habrá nunca Cuarta Transformación con los mismos corruptos de siempre en el gobierno. La manipulación y la mentira son la mayor traición a López Obrador, y Félix, por mentiroso y mitómano, ya lo ha traicionado.