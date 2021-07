Ciudad de México.-Hace unos días, Angelique Boyer habló sobre el estado de salud de Fernanda Castillo y su hijo Liam. Al ser cuestionada por el programa ‘Suelta la Sopa’, dijo: “Muy bien, muy bien, espero lo veas pronto para que veas lo chulo que está”, haciendo referencia al bebé.

Fue en enero de este año cuando Fernanda Castillo fue hospitalizada tras el nacimiento de su primogénito. En aquel entonces, la estrella de ‘Monarca’ sufrió dos infartos luego de ser intervenida quirúrgicamente por una hemorragia obstétrica. Hoy, la actriz se vacunó contra covid-19.

Este martes 13 de julio, la actriz mexicana de 39 años recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Castillo invitó a sus seguidores a aplicarse el fármaco por los que no pueden hacerlo y sobre todo, por los que “ya no están”.

“Vacunada. Agradecida de tener la oportunidad de cuidar mi salud, la de mi familia y la de todos los que me rodean. Si tienes la opción, si puedes decidir VACÚNATE por todos los que no pueden o ya no están”, escribió en el post.