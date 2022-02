Mundo, AP.– La campaña para las elecciones presidenciales de Filipinas comenzó el martes con un elenco de candidatos encabezado por el hijo de un difunto dictador y el actual vicepresidente prodemocrático, y todos prometieron rescatar a un país sumido en la pobreza por la pandemia y plagado de enormes desigualdades e insurgencias de décadas.

La campaña electoral oficial de tres meses para cargos nacionales, incluido el presidente y el vicepresidente elegido por separado y la mitad del Senado de 24 escaños, se inició bajo estrictas restricciones antivirus, incluida la prohibición de apretones de manos, besos, abrazos y multitudes apretadas con el objetivo de amortiguando las manifestaciones de carnaval que han sido el sello distintivo de las elecciones filipinas. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla clave en las elecciones del 9 de mayo dadas las restricciones y muchos temen que la desinformación pueda empeorar en una carrera intensa.

Los candidatos para más de 18.000 cargos locales, incluidos gobernadores provinciales, alcaldes de ciudades y escaños en la Cámara de Representantes, abren sus campañas el 25 de marzo bajo una estricta vigilancia policial debido a un historial de rivalidades violentas. Más de 65 millones de filipinos se han registrado para votar en el país y otros 1,8 millones en el extranjero.

Los aspirantes presidenciales saludaron desde los convoyes adornados con enormes retratos de ellos mismos hasta miles de seguidores que vitoreaban. La campaña de un día terminó con mítines nocturnos que incluyeron discursos, música y baile.

Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., hijo y homónimo del dictador que fue derrocado en un levantamiento del “poder popular” respaldado por el ejército en 1986, ha encabezado las encuestas preelectorales por un amplio margen, alarmando a los defensores de los derechos humanos y la democracia, incluidos Vicepresidenta Leni Robredo.

Robredo derrotó por poco a Marcos Jr. en la carrera por la vicepresidencia de 2016, pero va muy por detrás de él en las encuestas recientes para la carrera presidencial, a pesar de las atrocidades contra los derechos humanos y la corrupción durante el gobierno de su padre que ha descrito como “mentiras”.

En un discurso ante miles de simpatizantes en un estadio deportivo al norte de Manila, Marcos Jr. no mencionó las acusaciones contra él y su familia y, en cambio, pidió unidad durante la pandemia y los tiempos económicos difíciles. “Unámonos a Filipinas entera”, dijo. “Todos nosotros nos levantaremos juntos de nuevo”.

Robredo pidió a los filipinos que la ayudaran a realizar importantes reformas políticas. “Esta es una oportunidad para nosotros de cambiar la dirección de la política en nuestro país”, dijo en un mitin en su región natal. “Incluso si hay un cambio de nombres, no pasará nada si nuestro sistema político podrido sigue siendo el mismo”.

Los otros principales contendientes presidenciales incluyen al alcalde de Manila, Isko Moreno, un ex actor que ha impresionado a muchos con su historia de vida de la pobreza al poder y la limpieza de la capital, el senador Panfilo Lacson, un ex jefe de la policía nacional conocido por sus hazañas contra el crimen y la corrupción y el senador Manny Pacquiao, la ex estrella del boxeo que ha prometido encarcelar a los políticos corruptos y proporcionar casas gratis a los pobres.

Más de tres décadas después de la caída del anciano Marcos, su familia ha aprovechado el desencanto de muchos filipinos “contra las contradicciones y deficiencias inherentes de la democracia de élite que reemplazó a la dictadura de Marcos”, dijo el analista político con sede en Manila Richard Heydarian, y agregó que “la propaganda pro-Marcos realmente ha invadido los medios de comunicación”.

“Lo que estamos presenciando ahora, especialmente con el aumento masivo que está disfrutando Ferdinand Marcos Jr., es nada menos que una contrarrevolución”, dijo Heydarian.

Marcos murió en 1989 mientras estaba exiliado en Hawái sin admitir ningún delito, incluidas las acusaciones de que él, su familia y sus compinches acumularon entre 5.000 y 10.000 millones de dólares mientras estuvo en el poder. Posteriormente, un tribunal de Hawái lo declaró responsable de violaciones de derechos humanos y otorgó 2.000 millones de dólares de su patrimonio para compensar a más de 9.000 filipinos que presentaron una demanda en su contra por tortura, encarcelamiento, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones.

A su viuda, Imelda Marcos, y sus hijos se les permitió regresar a Filipinas en 1991. Desde entonces, han tenido un regreso político impresionante, ganando escaños en el Congreso y poderosos puestos provinciales que los han acercado a la presidencia.

Marcos Jr., de 64 años, se ha desempeñado como vicegobernador y gobernador de la provincia norteña de Ilocos Norte, congresista y senador. Una hermana, Imee Marcos, es actualmente senadora.

A pesar de la ventaja de Marcos Jr. en las encuestas de opinión, los analistas dicen que es demasiado pronto para predecir el resultado de las elecciones dados los cambios a menudo impredecibles en la volátil política filipina. “Las encuestas son solo una instantánea”, dijo Jean Franco, profesor de la Universidad de Filipinas.

Varias peticiones que buscan descalificar la candidatura de Marcos Jr., en su mayoría presentadas por activistas de izquierda, siguen pendientes en la Comisión Electoral, y la mayoría cita su condena fiscal de 1995 y supuestas falsedades en sus documentos de candidatura. Tres peticiones han sido desestimadas y otras cuatro siguen pendientes.

Una petición pendiente argumenta que su condena fiscal fue un delito que involucraba “vileza moral”, lo que impediría que un candidato ocupara un cargo público. La ex comisionada Rowena Guanzon reveló el mes pasado que votó para descalificarlo en el caso, pero su retiro la semana pasada invalidó su voto.

Marcos Jr. se unió a la alcaldesa de la ciudad de Davao, Sara Duterte, la hija del presidente saliente, como su compañera de fórmula para la vicepresidencia. El presidente Rodrigo Duterte respalda la candidatura de su hija, pero se opone a que la emparejen con Marcos Jr. y prometió no apoyarlo nunca.

Los activistas de derechos humanos dicen que Duterte, de 76 años, hará todo lo posible para asegurarse un sucesor amistoso que lo ayude a enfrentar posibles demandas cuando renuncie el 30 de junio por su sangrienta represión contra las drogas, que ha dejado más de 6,000 muertos, en su mayoría sospechosos menores.

Si bien su hija ha optado por buscar la vicepresidencia, emergiendo como una de las principales candidatas, se ha especulado que aún podría terminar en el puesto principal si ella y Marcos Jr. ganan y él finalmente queda descalificado si la Corte Suprema confirma cualquiera de los peticiones pendientes en su contra.

Cuando se le preguntó si ese resultado es posible, Marcos Jr. dijo que sí en una entrevista reciente con la periodista televisiva Korina Sanchez-Roxas, quien también le preguntó si se sentía amenazado por las peticiones.