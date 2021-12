Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que hasta el pasado 25 de diciembre, las firmas para la revocación de mandato recolectadas a través de la aplicación móvil del organismo suman un millón 382 mil, pero sólo son válidas un millón 80 mil.

A través de una tarjeta informativa, el INE precisó que desde el 1 de noviembre y hasta esa fecha recibió un total de 1,382,031 de “apoyos ciudadanos”, de las cuales 1,080,898 se verificaron en Lista Nominal lo que representa el 39.19 por ciento de los apoyos requeridos, que debe ser de 2,758,227. Esto significa que 301,133 de las firmas presentaron alguna inconsistencia.

Resaltó que hasta el 25 de diciembre se recibieron aproximadamente 2,398 cajas con firmas en papel, las cuales serán cuantificadas y valoradas por la autoridad electoral.

“La validez de las firmas recabadas en papel son la única puerta a una posible Revocación de Mandato del Presidente de la República, toda vez que los apoyos recabados a través de la aplicación en definitiva no son suficientes para alcanzar el umbral que se estableció en la Ley Federal de Revocación de Mandato”, detalló el INE.

Inconsistencias

El Instituto precisó que algunas de las inconsistencias encontradas fueron: la imagen de la identificación no corresponde con el original de la credencial, se envió solamente el anverso o reverso, la imagen presentada no corresponde al físico de la credencial; así como imagen en blanco y negro o ilegible.

Otras más fueron que la foto viva no corresponde a la persona que emite su apoyo, que tienen rostro no visible; firmas que no corresponden; inconsistencias entre los datos de la CURP y la Clave de Elector; apoyos duplicados del mismo promovente; registros solo en Padrón Electoral; bajas del Padrón Electoral y datos no encontrados.

Respecto a la distribución por entidad federativa, el Instituto Nacional Electoral señaló que solo la Ciudad de México y Tabasco han alcanzado el número mínimo de firmas requeridas, mientras que estados como Colima, Nayarit y Sonora, el número de apoyos es menor al tres por ciento, lo que significa que en 13 entidades el número de firmas recabado no supera el 10 por ciento del mínimo requerido.

Cabe recordar que para la realización de la Revocación de Mandato se requiere el apoyo mínimo del tres por ciento de la lista nominal de electores de al menos 17 estados del país.

Por otra parte, el lunes 27 de diciembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional presentada por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, debido a la suspensión temporal de la consulta de Revocación de Mandato que aprobó el Consejo General del INE.

La controversia fue admitida a trámite por la ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, representantes de la Comisión de Receso de la SCJN, mismas que aprobaron el pasado 22 de diciembre frenar el acuerdo de la suspensión de la consulta popular por falta de presupuesto que dictó el órgano electoral.

“Las ministras que suscriben, integrantes de la Comisión de Receso, acuerdan: se concede la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo Federal, para los efectos precisados en la parte final del presente proveído”

Hasta el momento, la comisión no ha explicado cuáles son los nuevos alcances jurídicos que tendrán que ser acatados por el INE tras la admisión de la controversia.

Fuente: Infobae