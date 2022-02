Análisis.- Esta semana la fiscal de Guerrero, la teniente coronel y maestra en Derecho, Sandra Luz Baldovinos Salmerón sorprendió a todo el estado al expresar con plena seguridad que la fiscalía a su cargo “se va a limpiar no importa lo que pase”; esta es una declaración muy valiente y comprometida con la institucionalidad, algo que ya se perdió desde hace mucho tiempo en esa entidad.

La fiscal, una mujer firme pero de una gentileza que va más allá de cualquier protocolo, se reunió con grupos empresariales en Acapulco a los que escuchó con atención y empatía. El solo hecho de acudir a esta reunión es una muestra de la voluntad de construir una nueva institucionalidad basada en la necesidad de los ciudadanos.

Los hombres del dinero se quejaron sobre todo del delito de extorsión y del riesgo que significa denunciarlo en una fiscalía sin credibilidad, donde además, ponen en riesgo su vida, pues la deslealtad dominan la forma de actuar de ministerios públicos y agentes.

También le expresaron a la fiscal, la corrupción institucional, pues casi todos piden dinero para hacer las labores por las que el gobierno les paga.

Si bien es cierto que la violencia, producto de la actividad de grupos relacionados con la droga es una de las mayores preocupaciones, debido a los asesinatos, lo es también, los delitos derivados como la extorsión en todas sus modalidades. La extorsión ha desplazado al secuestro y es una actividad criminal que pega muy fuerte al sector comercio y empresarial, su efecto pernicioso daña profundamente la economía del estado, genera violencia y angustia en todas las esferas sociales.

Por eso la respuesta de la maestra Sandra Luz Boldovinos fue firme, y sin dudar adelantó que la nueva Fiscalía prepara una estrategia basada, sobre todo, en la inteligencia para erradicar los delitos de alto impacto. Parece que esta es la primera vez que la palabra inteligencia se usa con tanta certeza y compromiso como la hizo la nueva fiscal.

También dijo que para lograrlo, tiene un equipo preparado y firme. Y de eso no cabe duda, pues los nuevos fiscales que ha nombrado van en sintonía con la voluntad de recuperar la credibilidad de esa institución perdida por la corrupción y la mediocridad, destacan el vicefiscal de investigación maestro Miguel de la Cruz Pérez, el vicefiscal de Control Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia, maestro Adolfo Herrera Martínez; el vicefiscal de Prevención y Seguimiento, maestro Ramón Celaya Gamboa y el visitador General, maestro Martín Rizo Muñoz.

Como se ve, el nivel de preparación del equipo cercano de la fiscal es diametralmente superior al que existía antes, donde el mayor grado académico conseguido por los anteriores encargados de esas áreas era apenas una licenciatura.

Los pasos para la recuperación de la eficacia y la confianza en una dependencia tan dañada históricamente como lo es la fiscalía, tienen que darse en la dirección de poner a cargo a gente con una conducta impecable y sobre todo, no tolerar la corrupción, la incapacidad, la perversión habitual de ministerios públicos, peritos y agentes.

Entre los empresarios que se reunieron con la fiscal quedó la buena impresión generada por el vicefiscal de investigación, maestro Miguel de la Cruz Pérez, del que destacaron un perfil prudente. Trato humano y atento, pero sobre todo, con voluntad de arreglar las cosas que la corrupta administración pasada generó. Los resultados estarán pronto a la vista con mejores y más eficientes investigaciones, acciones apegadas a la constitución, respetando la convencionalidad que marcan los tratados que en materia de derechos humanos y legalidad ha firmado nuestro país. Hay pues todo un equipo eficiente que busca elevar el nivel de credibilidad de esa fiscalía.

La fiscal Sandra Luz ya marcó una pauta histórica al recuperar las áreas sustantivas de la fiscalía estatal, a pesar de tener un presupuesto menor; ahora queda de los ciudadanos respaldar esas medidas, apoyar a un equipo de funcionarios que no están cortados con la misma tijera de la corrupción como los anteriores; no se trata solo de darles el beneficio de la duda, se trata de respaldar, vigilar y acompañar la transformación de una nueva administración para que no vuelva a perder el rumbo.

Por último, solo resta decir que el gobierno de la gobernadora Evelyn Salgado, tiene amplias oportunidades de hacer historia, pero es necesario que todas las secretarías y áreas de gobierno estén en sintonía con su voluntad transformadora, se dice esto porque lo que se ve hasta ahora son solo ganas de repetir lo mismo malo de siempre y peor, ahí está el ejemplo en la Secretaría de Educación que se ha convertido en una verdadera rémora para la gobernadora, lo mismo Salud, Desarrollo Social; son áreas estratégicas de la gobernabilidad donde se requieren otras mentalidades, otros métodos, más voluntad de servir y más compromiso con el cambio. Ya se verá si sí.