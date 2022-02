Guerrero. Análisis.- El asunto de la agresión de una exfuncionaria de la fiscalía de Guerrero hacia la titular de esa dependencia, la teniente coronel, Sandra Luz Baldovinos, por no querer acatar órdenes a las que están obligados como servidores públicos, pone en relieve la descomposición ética, moral y conductual de quienes han estado a cargo de la aplicación de la justicia en Guerrero en los últimos años.

En la fiscalía de Guerrero, las y los trabajadores -con algunas sobradas excepciones-, han hecho de la mentira y la manipulación su principal herramienta. Este es el recurso común que usa la mayoría de la gente de pobre pensar, la de escasa y deficiente instrucción (instrucción no significa haber pisado una escuela), sin disciplina y sin verdadero espíritu de servicio, de lo cual están lleno las instituciones.

La mentira y la manipulación es una herramienta, quizá la principal, de sobrevivencia en el gobierno de Guerrero y en cualquier otro, así ha sido toda la vida y la usan desde el presidente, los gobernadores y hasta el más anónimo de los ciudadanos.

Mentir es la evasión pura, el mentiroso se evade de sí mismo, anula su consciencia, silencia la razón con justificaciones y pretextos; sepulta los remordimientos con falacias que se inventa y en el extremo, recurre a cualquier ideología que le justifique; el fin es no sentir culpa, anular la consciencia; torcer los hechos, manipular la opinión y para rematar, el mentiroso cínico recurre a la autovictimización, a la lástima social. El que sabe que miente o ha mentido y no reconoce por miedo ese error, se convierte en un ser vil, por más instrucción que tenga. Vive y pretende disfrutar la vida a costa de mentir y de dañar a otros, sin remordimientos.

La falacia maravillosa

Así es como se ve el asunto de la exfuncionaria de la fiscalía Marvilla y el grupo de trabajadores que la acompaña, quienes han visto en este caso que pretender tergiversar, una oportunidad para socavar a las nuevas autoridades, en un afán mantener la corrupción histórica en la que han florecido, intocables.

La fiscalía de Guerrero ha sido siempre una cueva de Alí Babá y sus múltiples ladrones. Los fiscales en turno, aparte de robarse el presupuesto para una correcta y profesional aplicación de la justicia, abultan la nómina al colocar en distintos cargos a gente ruin, escasamente preparada y para colmo con graves problemas psicológicos y conductuales. El primero de estos problemas es que creen que ellos son la ley, el segundo la violencia y el tercero la mentira.

El problema de dejar un cargo tan delicado y sensible como lo es la justicia, en manos de personas enfermas, es que se acostumbran a la impunidad y a la propensión a ejercer el abuso, pues por simple analogía se suponen investidas de un poder más allá de cualquier otro, aunque solo sea ilusión.

La exdirectora de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Guerrero, Marvilla Alicia Melo Vela, es de este tipo. Durante el califato de su cuñado, el exfiscal Jorge Zuriel, la funcionaria se sintió más allá del este mundo, intocable, debido a la impunidad que le proveía su pariente. Como todos los tontos, nunca pensó que todo es transitivo e ilusorio.

El viernes, luego que la fiscalía fijara una postura sobre lo ocurrido la noche del jueves, Marvilla Alicia Melo dio una conferencia de prensa; se colocó un collarín para hacerse ver como víctima ante acríticos medios de comunicación. Nadie le preguntó si presentó alguna denuncia por los hechos, y si fue revisada por algún médico legisla y cuáles eran las huellas de la violencia de la que se quejó. ¿Quién le recomendó el uso del collarín?

Lo cierto es que de haber sido violentada la exfuncionaria, como acusó sin pruebas, debió haber presentado cuando menos algún rasguño o moretón en su piel, pero en las fotos de su conferencia, lo único que se le ve es el rostro alterado producto quizá de algún trastorno neurológico no atendido, fuera de eso, no presentó ninguna prueba de lo que dice le hicieron. Por eso suspendió la conferencia.

No prueba nada

La ley dice que ningún dicho tiene supracredibilidad, todo debe de probarse y Marvilla no probó nada, solo dice que fue desnudada y fotografiada, no se sabe para qué, la afirmación es en sí misma absurda, alguna huella debió presentar, pues como mínimo debió oponerse. No se debe obviar que se trata de alguien que conoce los procedimientos, no es cualquier persona.

La forma de mentir de la exfuncionaria, es la habitual que los torvos ministerios públicos de la fiscalía aplican en casos de violencia sexual, se dicen cosas que no pueden probar, lo hacen así porque nada pueden probar y abusan de que el dicho de la mujer tiene prevalencia, pero soslayan que la ley también dice que ese dicho para ser prueba debe confirmarse. Marvilla no prueba la violencia que dice haber sufrido.

También, intentó torpemente justificar que le mordió la mano a la fiscal porque los soldados le pusieron la mano en la boca y la obligaron a morderla. Eso es producto de una mente enferma. Todo acto de violencia deja huellas, y ella al menos debió resistirse y al hacerlo se producen huellas, cuando menos en las manos, o en la boca debería haber presentado alguna lesión o hematoma, pero no presentó nada.

Lo que se nota es solo su pretensión de desvirtuar, alterar un aparente hecho que nunca tuvo que ver con violencia sino con la aplicación de un dispositivo administrativo al que se negó porque eso significaba cambiar su zona de confort construido en la impunidad y el abuso desde que llegó su cuñado a la fiscalía.

Todo este asunto es una falacia con el fin de frenar los cambios en la fiscalía de Guerrero que ya comenzó la teniente coronel Sandra Luz Salmerón en atención al mandato del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, de que se deben sanear las instituciones. Acotar y combatir las conductas y el actuar corrupto, manipulador y mentiroso que tanto ha dañado a los mexicanos. Ni más ni menos es la instrucción presidencial.

Una rara protesta

El mismo viernes en que Marvilla dio su conferencia falaz, en la tarde, coordinadamente, la gente que la acompaña, administrativos, ministerios públicos y algunos agentes, que se suponen fueron despedidos por haber cometido alguna ineptitud o abuso inconfesable, protestaron en Chilpancingo. Tampoco dijeron verdades, más bien se acomodaron a una narrativa donde se dicen víctimas.

Dijeron que el presidente “venga y que vea que es lo que está haciendo la nueva fiscal, sólo llegó a correr gente, es prepotente no nos escucha”. No dicen las razones de su despido.

María de Lourdes Cruz Rodríguez, coordinadora de zona de la policía ministerial de Acapulco, dijo que la fiscal “pretende” quitar el bono de riesgo que equivale a 5 mil 500 pesos mensuales. Es decir, pretende, asegura algo que no ha ocurrido.

Señaló que desde hace cinco semanas han sido despedidos entre 15 y 20 trabajadores, que fueron suplidos por personal de la fiscal, muchos de ellos militares, algo que está bastante bien considerando la colusión criminal que actualmente tiene esa dependencia.

Uno de los despedidos fue el exfiscal regional de Acapulco, David García Muñoz, quien tenía a su hijo David García Apátiga, luchador profesional, como agente ministerial y que fue asesinado el 28 de agosto de 2020 en la Progreso.

David García acusó que la Fiscal le exigió su renuncia de manera injustificada, y para presionarlo lo intimidó ordenando a dos de sus escoltas militares flanquearlo durante una reunión.

García Muñoz no dijo que fue denunciado en 2019, junto con otros funcionarios, por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) por tortura y tratos crueles, “pues negó acceso a sitios donde tienen personas detenidas; trato prepotente y hostil”. Tampoco dijo por qué se investigaron las razones del crimen de su hijo por parte de un grupo criminal de Acapulco, entre otros señalamientos graves en su expediente, así como la negativa a investigar y dar resultados en delitos de narcomenudeo y extorsión en Acapulco.

Crimen y complicidades

Para nadie es un secreto la colusión de agentes y fiscales en Acapulco con las bandas del crimen organizado, el propio fiscal Jorge Zuriel fue el ejemplo y la prueba de esta colusión. En Acapulco los resultados de investigaciones de asesinatos relacionados al crimen son escasos, por no decir nulos. En Acapulco nadie tiene confianza ni seguridad en la policía ministerial. Por eso fue despedido García Muñoz, quien tenía 33 años en esa dependencia.

Pese a todo esto, sus derechos laborales se van a respetar, pues la fiscalía le pagará su liquidación.

Con todo esto, el ansioso diputado de Morena que se siente dueño de los recurso del Congreso local, Alfredo Sánchez Esquivel, se ofreció hacer “diligencias” a favor de los despedidos para que se «corrija lo que está mal”.

Quizá Sánchez Esquivel lo dijo por quedar bien, o porque se proyecta, pues el personal despedido está habituado a la flojera, a la mediocridad; aplican la regla del mínimo esfuerzo a su trabajo; buscan la ganancia fácil, y como tal son propensos a todo tipo de corrupción, como se dice: le entran a todo donde vean oportunidad de dinero; las consecuencias como siempre la pagan los ciudadanos.

Más que buscar prolongar la corrupción y la mediocridad en la fiscalía, el Congreso debe colocarse del lado de los ciudadanos y respaldar la limpia completa de esa podrida institución, es lo mínimo razonable que se les puede pedir a diputados que, al igual que los funcionarios cesados de la fiscalía, recurren a la mentira y la manipulación como herramienta de sobrevivencia política.