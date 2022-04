Guerrero.- Lo bueno para la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón es que la institución a su cargo ya volvió a su normalidad habitual, es decir, a la mediocridad y corrupción de siempre. Ya no quiso seguir profundizando en la depuración de la institución y mejor le bajó al ritmo.

Esta semana, una familia tuvo que cerrar la avenida Costera porque la institución no investiga la desaparición del taxista Kevin de 22 años; como él hay más desaparecidos que la fiscalía no busca, solo espera que de casualidad aparezcan, a veces vivos, a veces muertos.

En lo que sí hay avances es en el distanciamiento de los nuevos funcionarios con respecto a los ciudadanos, la dilatación y el tortuguismo. Los vicefiscales y fiscales regionales tardan semanas en otorgar una simple cita de diez minutos a las personas y abogados que las solicitan, y cuando se las dan, creen que les hacen un favor, por el abuso del cargo, ignoran que es su obligación servir, atender y resolver, no poner pretextos o exhibir su ignorancia de las leyes.

Es una pena que el respaldo logrado tras superar la inconformidad de una treintena de despedidos por ineficaces y corruptos, tras superar la mordida de la mano, la institución vuelva a la misma inercia en que la dejó el anterior fiscal, aquel fotografiado con delincuentes que tampoco entendió, como los actuales, que los cargos son efímeros y lo que perdura son los actos de verdadera justicia.

Así pues, ante la falta de una fiscalía inteligente, honesta y conocedora de la ley, las injusticias se mantienen. La violencia del sicariato criminal que pagan grupos del crimen coludidos con gobiernos municipales, sigue creciendo. Las nuevas formas de enfrentar los problemas que la fiscal había anunciado no aparecen. Y como todo, el discurso mediático se ha vuelto reiterativo y sin creatividad, vuelve a ser el mismo de siempre.

Lo que sí se nota es la inercia habitual. La misma necedad y cerrazón que protege y evita corregir los errores cometidos por ministerios públicos corruptos y torpes. Se nota la voluntad de la nueva fiscalía por hacer suya la corrupción y los errores del pasado, falta pues, visión, como dicen.

Lo que se nota, es la voluntad de proteger a funcionarios violadores del debido proceso y los derechos humanos. Ahí siguen en la impunidad, repitiendo las mismas conductas y contaminando a los nuevos funcionarios; las y los mismos que alteran e inventan investigaciones y datos de pruebas, ahora aconsejan a los nuevos.

Esta semana, en una reunión de abogados, se quejaban de la pereza mental de los nuevos fiscales regionales que ni siquiera leen lo que les llega a las manos. “Es que son muchas páginas”, le dijo a un litigante el nuevo fiscal de Acapulco. Sin embargo, sin conocer ni estudiar nada, dio una respuesta apartada de la ley, como se esperaba, y hágale como quiera, le dijo. Así son las cosas.

Apenas a principios del mes pasado, el vicefiscal de Atención y Seguimiento de la Fiscalía del estado, Ramón Celaya Gamboa afirmaba con ímpetu que “no tenemos miedo, no tenemos ningún tipo de interés en proteger a nadie y no lo vamos a hacer, si ustedes saben de algún policía o un agente del ministerio público corrupto que esté ahí tratando de seguir cometiendo alguna actividad delictiva, acérquese a nosotros porque lo vamos a resolver no lo vamos a tolerar”, dijo el vicefiscal.

Lo cierto es que ese ímpetu declarativo no concuerda con la realidad o no lo entienden así los inferiores de Celaya que están en las fiscalías regionales o en cualquier otra parte. Las quejas contra actuaciones retorcidas e ilegales de ministerios públicos corruptos y dolosos ya han llegado, pero ni las leen.

“Todos los malos elementos, ya sean policías o agentes del ministerio público serían dados de baja”, además de que “se presentarán las correspondientes denuncias en caso de que así proceda”, dijo el funcionario de la Fiscalía que ahora dirige un programa de radio.

Sin embargo, nada de estos dichos fue cierto, la corrupción, la mediocridad y la necedad siguen igual que siempre, inatacables. Por lo contrario, estas conductas aviesas se han fortalecido con la protección que reciben de los nuevos funcionarios que ya sucumbieron al encanto del nuevo cargo y sus nuevas acompañantes, expertas en relacionarse con la figura de poder en turno.

En una reunión con empresarios en Acapulco, el maestro Ramón Celaya aseguró que “tampoco se fomentará la impunidad, pues la fiscalía va a proceder contra “aquel elemento que tenga alguna responsabilidad penal o administrativa”, las pruebas de responsabilidades penales y administrativas cometidas por ministerios públicos ya las tienen en la mesa y aquí las hemos denunciado; al maestro Miguel de la Cruz Pérez, vicefiscal de investigaciones, se le presentó una queja grave que implica manipulación de pruebas y falsificación de declaraciones hechas por ministerios públicos, pero ni siquiera la leyó, y sin darle importancia la turnó a un inferior. Así las cosas.

