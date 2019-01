Fitch, que ataca a AMLO y Pemex, fue acusada de manipulación de mercado

México.- Trabajadores de diez empresas retiraron las banderas de huelga en esta frontera, con lo que suman ya 29 las maquiladoras que reanudan labores de las 45 que se encontraban en paro.

Joel Arturo Vázquez, secretario de comunicación del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora de Matamoros (SJOIIM), destacó que se consiguió que las maquiladoras Parker Brownsville 1, Parker Brownsville 2, Dura de México 2, Dura de México 3, Dura de México 4, Procesos Logísticos y Electrónicos, Kongsberg Interior Systems, Olson Internacional, Lineage Power, OHD Operators, aceptaran otorgar el 20 por ciento de aumento salarial así como el bono de 32 mil pesos a sus trabajadores.

Indicó que Parker Brownsville, Lineage Power y OHD Operators formaban parte de las 13 empresas donde la Junta de Conciliación y Arbitraje dictó como inexistentes los procesos de huelga en virtud de que no reunieron los requisitos exigidos por la Ley Federal del Trabajo.

Por medio de un comunicado, se informó que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, órgano jurisdiccional autónomo y encargado de ventilar los conflictos colectivos del trabajo, dictó trece resoluciones dentro de los expedientes de huelgas de diversas industrias ubicadas en la Ciudad de Matamoros, Tamaulipas.

En dichas resoluciones se declaró la inexistencia de los procesos de huelga, debido a que no reunieron los requisitos exigidos por la Ley Federal del Trabajo.

Por ello, se pidió retirar las banderas de huelga a fin de reanudar las labores por lo que se exhortó a los trabajadores a regresar a sus puestos de trabajo en un término no mayor a 24 horas ya que de no hacerlo, podrían estar en riesgo de perder sus derechos laborales.

Desacuerdo

El alcalde de Matamoros, Mario López Hernández, dijo no estar de acuerdo con las declaraciones de Luis Aguirre Lang, presidente nacional de la Industria de la Exportación (INDEX), respecto a que al menos 15 empresas anunciaron retirar operaciones en Matamoros así como que se perderán 35 mil empleos.

“Hizo una declaración el presidente nacional de INDEX, se me hace una declaración inapropiada, porque deben de hacerlo directamente los corporativos y no sólo una organización, por lo que no la comparto”, destacó

Manifestó que INDEX no puede ser tan pesimista ya que muchas empresas siguen interesadas en continuar en la ciudad.

Informó que se debe crear una estrategia a fin de que las empresas sigan operando en esta frontera y para ello, se requiere del trabajo en conjunto de todas las instancias involucradas.

Aseguró que la intención no es que se vayan sino que haya una reconciliación para que tengan acuerdos y sigan trabajando de forma normal en la ciudad a fin de que se tengan perdidas económicas, ni de empleos.