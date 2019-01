Foals dejó un regalito a fans de México en metro de CDMX

México.- Aeroméxico lanzó una campaña publicitaria novedosa en la que cuestiona los prejuicios que tienen los estadounidenses sobre su conexión con México y su origen racial.

“Eres 22 por ciento mexicano”, dice la aerolínea a un habitante de Texas en el video de su campaña “ADN descuentos, no hay fronteras dentro de nosotros”, publicado en redes sociales.

Según la empresa, México es el primer destino de América, pero el primer destino de los estadounidenses no es México, por lo que acudió a Texas para preguntar a algunos habitantes por qué no consideran al País como una opción de viaje.

Aunque algunos admiten que les gusta el tequila, responden que no es el caso cuando se trata de México.

“Déjame quedarme aquí en paz y deja que esas personas permanezcan en su lado de la frontera”, contesta uno de ellos al preguntarle si consideraría ir a México.

“Y cuando el nombre de tu empresa es Aeroméxico, ¿cómo aumentas los vuelos de Estados Unidos a México si a una gran parte de los estadounidenses simplemente no le gusta México?”, se pregunta la aerolínea.

La solución la encuentra partiendo de que un gran porcentaje de migrantes mexicanos se estableció en el sur del país vecino, por lo que lo una parte importante de estadounidenses tiene ascendencia mexicana y ni siquiera lo sabe.

“Así que hicimos una prueba de ADN para probarlo y convertir los resultados en descuentos”, dice la compañía en el video.

El porcentaje de ascendencia mexicana en el ADN se traduce en un porcentaje igual de descuento en boletos de avión.

A continuación se ven las reacciones que tienen algunos de los participantes al conocer el porcentaje de ADN mexicano que tienen.

“Eres 22 por ciento mexicano”, dice Aeroméxico a uno de quienes realizaron la prueba.

“¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira”, responde al saberlo.

Según Aeroméxico, en el 54 por ciento de las pruebas que hizo a habitantes del sur de Estados Unidos, las personas tenían ascendencia mexicana.

Title: DNA Discounts

Client: Aeroméxico

Office: Mexico City

To inspire more travelers to visit Mexico, Aeroméxico revealed some surprising information to Americans about their own heritage.

See more creative work, here: https://t.co/unXxF8YVmc #ClientWork #AdOfTheDay pic.twitter.com/E8EahCJgZq

— Ogilvy (@Ogilvy) January 9, 2019