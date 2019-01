Fox embarra a Gertz y Sánchez en omisión de combate contra huachicoleo

México.- El expresidente Vicente Fox pidió a Andrés Manuel López Obrador “checar bien” con Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, el tema del robo de combustible o huachicoleo durante su sexenio.

“Olga Sánchez Cordero y Alejandro Gertz trabajaron conmigo de la mano desde la Suprema Corte y con las fugas de los ductos, pregúntales Andrés Manuel López Obrador, revisen todos documentos y porque se vetó. ¡Deja de mentir!”, escribió en Twitter.

En otro mensaje, Fox dijo al presidente que las “calumnias y culpar al pasado no te van a salvar”, y manifestó que las conferencias mañaneras de López Obrador “son puro entretenimiento”.

Al respecto, Andrés Manuel López Obrador dijo que “la responsabilidad principal lo tiene el presidente, no los colaboradores”.

“​No voy a engancharme con ese asunto del ex presidente Fox, él está muy activo, opinando bastante. Yo lo único que puedo decir que es un sistema político como el nuestro la responsabilidad principal lo tiene el presidente, no los colaboradores, si hay voluntad política del presidente se avanza, el ejemplo se da arriba. No tiene que ver con los colaboradores”, comentó en la conferencia matutina de hoy.​