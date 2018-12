Fox, resentido por su pensión, dice que AMLO tiene “sueldo millonario”

México.- Vicente Fox calificó como un “abuso” que Andrés Manuel López Obrador se asigne “un sueldo millonario”.

“Qué pensará el 30 por ciento de los mexicanos que ganan salario mínimo y peor aún los que no lo ganan. ”, escribió en Twitter.

De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos 2019, entregado ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador se redujo a 108 mil 656 pesos su remuneración neta mensual.

A pesar de la reducción, Vicente Fox consideró que el salario de López Obrador es millonario.

En días pasados, López Obrador dijo que no podía donar su sueldo porque no es rico, y si lo hiciera, no tendría cómo mantener a su familia.

“No tengo información, yo vivo de mis ingresos, no soy rico, no tengo dinero, no vivo de mis rentas, soy como ustedes que viven del sueldo, yo igual, si renuncio no tendría para mantener a mi familia, entonces me iría yo a trabajar de, este… es una gran profesión la de ustedes”, explicó durante la conferencia matutina del jueves pasado.