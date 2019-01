“Fox y Calderón eran más cercanos a Nicolás Maduro”: AMLO

El presidente aclaró que “no podemos es condenar a un gobierno extranjero porque es violar el principio de no intervención”.

México.- El presidente precisó que su gobierno no firmó el comunicado del Grupo Lima porque “no podemos es condenar a un gobierno extranjero porque es violar el principio de no intervención”

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que aseguró que la posición de no firmar el comunicado del Grupo de Lima en torno a Venezuela, no es un asunto de simpatías, sino de política exterior relacionada al no intervencionismo y la autodeterminación de los otros países.

Durante su rueda de prensa mañanera, aclaró que al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo conoció el día de la toma de protesta del primero de diciembre, pero antes no lo había visto.

“Yo creo que lo vio más Fox y Calderón, como dato, nada más”, expresó.

“Esto es un asunto que genera mucha polémica, pero debe de entenderse que no es un asunto de simpatías, es un asunto que tiene que ver con nuestra política exterior, con los principios de nuestra política exterior que siempre han dado resultados, al grado que, repito, se le reconoce a México por esa política exterior”, indicó.

López Obrador aclaró que su gobierno está abierto al diálogo, y de un principio constitucional en política exterior: la solución pacífica a las controversias.

“Lo que no podemos es condenar a un gobierno extranjero porque es violar el principio de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, un principio constitucional. Pero diálogo sí, en todo lo que podamos dialogar”, expuso.

Incluso, pidió a los reporteros que leyeran el artículo 89 de la Constitución, fracción décima, que habla de las facultades y obligaciones del Presidente. Entre las que destacó la autodeterminación y la no intervención de los pueblos.

“Nosotros preferimos la neutralidad, no meternos. Y, repito, no es un asunto de simpatía, es un asunto que tiene que ver con principios de nuestra política exterior, que los vamos a defender”, aseveró.