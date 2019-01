Frausto pone al folclorismo como estandarte de la política cultural

México.- Esta mañana apareció una narcomanta en las inmediaciones de la refinería de Pemex en Salamanca, Guanajuato, dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que le exigen retirar a las Fuerzas Armadas del lugar, de lo contrario comenzarán a tomar represalias contra la población.

De acuerdo con información difundida en el noticiero de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el mensaje estaba firmado por un sujeto que se identifica como “El Señor Marro”, supuesto integrante del Cártel Santa Rosa de Lima.

En el mensaje, exige al presidente de México quitar a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Marina y de la Policía Federal de “su refinería”.

“Andrés Manuel López Obrador te exijo que saques a la Marina, Sedena y fuerzas federales del estado, si no te voy a empezar a matar gente inocente para que veas que esto no es un juego y que en Guanajuato no los necesitamos. Ahí te dejo un regalito en mi refinería para que veas cómo se van a poner las cosas y si sueltas a mi gente que se llevaron y si haces caso no van a valer madre. Atente a las consecuencias. Atte. El señor marro.”

Minutos después, fue hallada una camioneta tipo pick up color naranja, al parecer con un artefacto explosivo, en la puerta 4 de la refinería de Pemex, en Salamanca. El lugar fue resguardado por elementos de la Policía Federal y del Ejército.

Cabe recordar que el pasado martes, elementos de la Marina realizaron un operativo contra el robo de combustible en la comunidad de San Salvador Torrecillas, colindante con Santa Rosa de Lima en Villagrán en donde se presume opera el “Cártel de Santa Rosa”.

En el lugar, localizaron una pipa con combustible robado, además, pobladores se opusieron al operativo con bloqueos, incendiaron vehículos y un tráiler.