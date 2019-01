Fumar debilita sistema inmunológico y causa daños crónicos a pulmones

México, (Notimex).- La mayoría de las personas ha padecido por lo menos alguna vez un dolor de cabeza, ya sea por no dormir bien, por estrés o por pasar muchas horas frente a una computadora, sin embargo, las mujeres pueden ser más propensas que los hombres por motivos hormonales.

Estos dolores de cabeza o cefaleas pueden presentarse desde la pubertad, y tienen una duración por lo general de 24 a 48 horas, con un máximo de 72, de acuerdo con el neurólogo especialista de la Centro Médico ABC, Miguel Ángel Collado Ortiz.

Dichos episodios, destacó, están más cargados al género femenino que al masculino, tanto el dolor de cabeza tensional, como el migrañoso, y no hay una edad específica para padecerlas.

Muchas pacientes “debutan de la adolescencia”, se mantienen en la etapa adulta y en algunos casos puede llegar a mejorar cuando entran en la menopausia, comentó Collado Ortiz.

El especialista detalló a su vez que dentro de la cefalea existen distintos tipos, de los cuales 90 por ciento se denominan primarios, es decir que no son provocadas por algún padecimiento específico, donde destacan: migraña, tensional y por racimos.

Mientras que 10 por ciento restante de las cefaleas son de tipo secundario, es decir, todos aquellos dolores de cabeza que tienen un origen, un trasfondo orgánico, una hemorragia cerebral o una aneurisma.

Este tipo es de una intensidad importante, en la que el paciente sufre y aumenta con la actividad física, además se puede acompañar de náuseas, vómito, molestia de ruido y de la luz.

En tanto, el dolor de cabeza tensional es el más frecuente a nivel mundial, se manifiesta en la parte de los temporales, en la parte parietal del cráneo, es más de carácter opresivo, se presenta de manera constante y la intensidad es de leve a moderada.

Dicho episodio aumenta con la actividad física y se acompaña de náusea o vómito, o de alguna sensación de mareo, pero son de menor intensidad en referencia con el paciente que sufre migraña.

Mientras que el dolor de cabeza en racimos es más frecuente en hombres, y se presenta por la noche, tiene algunas características de migraña, sin llegar a serlo de manera total.

En este tipo, el paciente puede tener lagrimeo o se le tapa la nariz, así como tener caída del párpado, señaló Collado Ortiz.

Refirió que es un dolor intenso y no permite estar el paciente en reposo a diferencia de la migraña, en este caso, debe caminar de un lado a otro, ya que el dolor no se aguanta, además como es de la mitad de la cara, puede referirse de manera muy localizada hacia la parte retroocular y atrás del ojo.

En este caso, no existe una edad específica, ya que muchos pacientes empiezan a padecerla en la adolescencia, ya que entran factores hormonales que en ocasiones predisponen a que estos ocurran.

“Cuando tenía 18 años, duré un mes entero con dolor de cabeza, no se quitaba con nada, día y noche permanecía, no soportaba la luz ni el ruido. Acudí al médico pero no me dio un diagnóstico, solo que me encontraba estresada, después simplemente se me quitó, es el periodo más largo que he tenido”, recuerda Lizbeth Martínez, estudiante de Diseño Gráfico.