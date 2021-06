México.- La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, reveló que “en un hecho inédito”, la dependencia a su cargo inició una indagatoria y acciones contra integrantes de las Fuerzas Armadas que estuvieron involucrados en el caso Ayotzinapa.

“En un hecho inédito, hemos emprendido acciones en contra de algunos miembros de las Fuerzas Armadas que tuvieron participación en este ominoso caso de Ayotzinapa”, declaró durante el foro Reflexiones a diez años de las reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos.

Autoridades de la dependencia explicaron a EL UNIVERSAL que no es posible dar más detalles del caso por el respeto al debido proceso. Como en todos los casos, los alcances de este tipo de indagatorias podrían concluir en responsabilidades administrativas y sanciones como separaciones del cargo e inhabilitaciones, además de denuncias penales.

En el acto, Sandoval Ballesteros destacó las acciones de la dependencia para garantizar la protección a los derechos humanos, como lo son la creación de protocolos para proteger la dignidad humana, garantizar la igualdad de género, así como para combatir la corrupción.

En esa materia, insistió: “Estamos muy orgullosos de lo que logramos en este caso emblemático de abusos de los derechos fundamentales en la situación de Ayotzinapa, estamos por anunciar logros muy importantes, la historia y la sociedad nos está exigiendo dar resultados en esa dirección, cerrar filas, estas praxis de justicia en los casos de derechos humanos, y llegó la hora de abordar la responsabilidad del Estado ante violaciones de derechos humanos”.

En el foro también participó Carmen Moreno Toscano, subsecretaria de Relaciones Exteriores, quien calificó como preocupante que a 10 años de aprobada la reforma en materia de derechos humanos, muchas mujeres no los conozcan, por lo que pidió a los legisladores aprobar reformas para revertir esa realidad.

“Las mujeres de las poblaciones originarias no conocen cuáles son sus derechos en materia de lucha contra la violencia hacia ellas, de herencias, de una serie de temas que son muy preocupantes, que quizás nosotros que somos de un ambiente urbano, aunque vengamos de distintos lugares, creo que nosotros estamos manejándonos en otro nivel, yo tengo en mi memoria siempre presente las preguntas de los pueblos originarios cuando daba alguna conferencia: ‘Si yo no puedo escoger a mi marido o si puedo estudiar o no’, me decían”, expuso.