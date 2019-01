Funcionarios de gobierno italiano apoyan a Chalecos Amarillos franceses

México.- Los dos líderes de la coalición populista gobernante de Italia, el viceministro Luigi Di Maio y Matteo Salvini manifestaron su abierto apoyo a los manifestantes que forman parte de los llamados “chalecos amarillos”, en Francia.

“Chalecos amarillos, no se debiliten!” escribió en la página de su partido Di Maio, líder del Movimiento Five Star (M5S). Al tiempo que denunció al gobierno francés por proteger a la élite y a los privilegiados, diciendo que “está naciendo una nueva Europa. De los” chalecos amarillos “, de los movimientos, de la democracia directa”.

Matteo Salvini, su contraparte de la extrema derecha, la Liga también respaldó a los manifestantes franceses. “Doy todo el apoyo posible a los franceses que, de una manera educada y respetuosa, le indican a un presidente que no está actuando en interés de los franceses”. Di Maio incluso fue más allá y le ofreció a los manifestantes franceses el uso de su plataforma llamada Rousseau para mejorar la organización y “elaborar un programa electoral”. “Este sistema (Rousseau) está hecho para un movimiento horizontal y espontáneo como el de ustedes y nos encantaría que lo usaran. El presidente francés, Emmanuel, el gobierno de Macron no está a la altura de las expectativas y algunas políticas son de hecho peligrosas, no solo para los franceses, sino para Europa”, dijo Di Maio.

Si bien los números se han reducido desde las primeras protestas, un núcleo más pequeño pero cada vez más radical de manifestantes sigue decidido a seguir adelante. Las manifestaciones han sido frecuentemente violentas desde que comenzaron a fines de noviembre.