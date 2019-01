Funes Mori elogia al “Tata” Martino tras su llegada al Tricolor

El delantero argentino apodado ‘El Puma’ no ha podido terminar de concretar su pase.

México.- El cuadro de los Diablos Rojos de Toluca realizó la contratación estrella del delantero argentino de 31 años, Emmanuel Gigliotti, sin embargo no ha podido completar los registros, razón por la que todavía no puede jugar en la Liga MX, que ya ha comenzado su torneo en este Clausura 2019, pero existe un impedimento que no ha podido concretar de forma total la transacción de su nuevo hombre gol quien toma el lugar del hueco que ha dejado Alexis Vega.

El delantero argentino apodado ‘El Puma’ no ha podido terminar de concretar su pase pues el equipo argentino, Independiente de Avellaneda tiene adeudo con su anterior club, es decir, de acuerdo con el diario récord, al club del Rojo se le olvidó que el club chino Chongqing Lifan Football Club tenía el 30 por ciento de la carta del jugador y que tienen que darle ese porcentaje de los casi 4 millones de dólares que recibieron.

En Atlas con el mismo problema

En el caso del delantero argentino de 25 años, Facundo Barceló Viera, quien llegó a los Rojinegros del Atlas procedente de Club Atlético Patronato de la Juventud Católica de Argentina, igualmente tiene el mismo problema de Toluca, pues no han pagado a su anterior club la parte que le toca por la venta del futbolista, razón que no ha permitido a los tapatíos registrar al jugador en su nómina.

Los argentinos adeudaban al Atlético Juventud y para que se liberen los documentos tienen que pagar; en el caso tanto de Toluca como Atlas, ya han cumplido con su parte del trato realizado, ahora están a la espera que hagan lo mismo los clubes argentinos en breve, pues necesitan de los documentos para poder inscribir a ambos delanteros.