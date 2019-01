“Gage promovió reforma energética y AMLO lo premia”, reprochan normalistas

Guerrero.- La Coordinación de Egresados de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa reprocharon el nombramiento de Jorge Gage Francois, como coordinador del programa del fertilizante para Guerrero, a quien vinculan con el PRI y defensor de la Reforma Energética, promulgada por el expresidente, Enrique Peña Nieto.

En un posicionamiento este jueves, los egresados de Ayotzinapa exhortaron al presidente Andrés Manuel López Obrador para que evite nombrar funcionarios de su gabinete a cualquier personaje ligado a partidos políticos como el PRI, PAN y PRD, “los cuales son ajenos a los ideales de la Cuarta transformación”.

“Creemos que los cargos deben ser para quienes están comprometidos con los ideales de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, que son los principios fundamentales de su gobierno. El cambio verdadero sólo se logrará desterrando a esos personajes de cualquier espacio de participación política”, señala la misiva.

Los egresados reprocharon el nombramiento del líder priista procedente de la Ciudad de México, Jorge Gage Francois, como el nuevo coordinador del programa del fertilizante para Guerrero.

“Este personaje fue defensor de la Reforma Energética, promulgada por el expresidente, Enrique Peña Nieto. Como guerrerenses, su designación nos agravia, porque desconoce el contexto en el que viven nuestros campesinos”, señalan.

Reiteraron su rechazo a la designación del exsecretario de Educación en Guerrero, José Luis González de la Vega en la estructura de la Secretaría de Educación Pública.

El martes en Tierra Caliente el coordinador del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros dio a conocer que Jorge Gage Francois, sería el nuevo coordinador del programa del fertilizante para Guerrero y sustituye a Héctor Popoca Boone, ambos vinculados al PRI.